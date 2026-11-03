नवंबर 2026: सिनेमा में दिवाली का धमाका! 'रामायणम्' से 'ये प्रेम मोल लिया' तक, दस नई हिंदी फिल्में!

फ़िल्म

नवंबर 2026 अपने साथ त्योहारों की रौनक और उत्साह लेकर आ रहा है। दिवाली, भाई दूज और छठ की धूम के बीच, सिनेमाप्रेमी भी तैयार हैं सिनेमाघरों में दस्तक दे रही दस नई हिंदी फिल्मों का स्वागत करने के लिए। इस महीने एक्शन, कॉमेडी, हॉरर और फैमिली ड्रामा का ज़बरदस्त मिक्सचर बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए, आइए देखते हैं कौन-कौन सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार हैं!

ब्लॉकबस्टर 'रामायणम्' और फैमिली एंटरटेनर 'ये प्रेम मोल लिया'

रामायणम् (05 नवंबर 2026): दिवाली से ठीक पहले, डायरेक्टर नितेश तिवारी की महाकाव्य पर आधारित 'रामायणम्' रिलीज हो रही है। भाईसाहब, ये सिर्फ नवंबर की नहीं, बल्कि साल 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है! इसमें रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में, साई पल्लवी मां सीता के किरदार में और यश लंकापति रावण की भूमिका में नज़र आएंगे। नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के बैनर तले बनी ये फिल्म दुनियाभर के 100 से ज़्यादा देशों में 50,000 से भी ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इसका ग्रैंड विजुअल ट्रीट है, क्योंकि VFX का जिम्मा नमित मल्होत्रा की कंपनी DNEG ने संभाला है, जो आठ बार ऑस्कर जीत चुकी है। ये भव्य फिल्म भारत में हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगू, मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी। रवि दुबे, लारा दत्ता, सनी देओल, रकुल प्रीत सिंह और अरुण गोविल जैसे दिग्गज कलाकार भी इसमें हैं।

ये प्रेम मोल लिया: महीने का अंत सूरज बड़जात्या की 'ये प्रेम मोल लिया' से होगा। जिसमें आयुष्मान खुराना और शर्वरी वाघ की फ्रेश जोड़ी प्यार और परिवार के साथ भारतीय संस्कृति का ताना-बाना जोड़ेगी। आयुष्मान और शर्वरी की फ्रेश जोड़ी, और वो भी सूरज बड़जात्या की फिल्म में, मतलब फुल ऑन फैमिली और इमोशन का पैकेज होने वाला है!

एक्शन और थ्रिल का तगड़ा डोज

प्रताप (20 नवंबर 2026): ये एक दमदार एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसे सचिन सराफ ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म मुंबई के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रताप रानाडे की कहानी है, जिन्होंने अपने करियर में 26 एनकाउंटर किए हैं। अमित साध लीड रोल में हैं और उनके साथ ईशा देओल, तिग्मांशु धूलिया, सीमा बिस्वास और मिलिंद गुणाजी भी हैं। कहानी में मीडिया के चहेते प्रताप रातों-रात तब मुश्किल में पड़ जाते हैं, जब एक वीडियो लीक होता है। इस वीडियो में वह एक कुख्यात अपराधी को बेरहमी से पीटते दिखाई देते हैं, जिसकी बाद में पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। प्रताप को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जमानत न मिलने पर उन्हें मुंबई सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। जो राजनेता, मीडिया और साथी कभी उनका हर पल समर्थन करते थे, वे अब उनसे दूरी बना लेते हैं। प्रताप को अपने करियर के दौरान किए गए नैतिक समझौतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें पता चलता है कि ये गिरफ्तारी असल में एक बदले की साजिश का हिस्सा है।

सूर्या: अंत से आरंभ तक (20 नवंबर 2026): सनी देओल की ये क्राइम थ्रिलर फिल्म एम. पद्मकुमार ने डायरेक्ट की है। इसमें रवि किशन और प्रज्ञा जयसवाल भी अहम रोल में हैं। ये असल में एम. पद्मकुमार की ही 2018 की सुपरहिट मलयालम फिल्म 'जोसेफ' का हिंदी रीमेक है। फिल्म में सनी देओल एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लेकिन इस बीच उनकी बेटी की मौत हो जाती है। इस हादसे को वो स्वीकार नहीं कर पाते और खुद मामले की जांच में जुट जाते हैं। इसके बाद फिल्म में मेडिकल सिस्टम से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। फिल्म मरीजों के इलाज के तरीकों और उनसे इलाज के नाम पर वसूले जाने के तरीकों पर सवाल उठाती है। फिल्म के टीजर में एक जगह डायलॉग है- 'लोग डॉक्टरों पर अपनी जान तक का भरोसा करते हैं, लेकिन जब यह भरोसा टूटता है, तो उन्हें गहरा धक्का लगता है। डॉक्टर मरीज के लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं, अपना कमीशन लिख रहे होते हैं।' सनी पाजी का ये एक्शन-ड्रामा फिर से धमाल मचाएगा!

ओम: चैप्‍टर 1 – उध‍िरम (20 नवंबर 2026): धनुष और साई पल्लवी स्टारर ये फिल्म मूल रूप से तमिल में बनी एक्शन-ड्रामा-थ्रिलर है, जिसे राजकुमार पेरियासामी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। ये फिल्म असल जिंदगी से प्रेरित है, जो तिरुवन्नामलाई के जंगलों में लाल चंदन की अवैध तस्करी के इर्द-गिर्द घूमती है। धनुष और साई पल्लवी की जोड़ी, ऊपर से सच्ची घटना पर आधारित एक्शन-थ्रिलर, साउथ की फिल्में तो आजकल यहीं बाजी मार रही हैं!

गनमास्‍टर G9: इमरान हाशमी की 'गनमास्टर G9' भी एक्शन का भरपूर डोज लेकर आ रही है। इमरान हाशमी की एक्शन में वापसी, ये तो देखने लायक होगा!

हॉरर, एनिमेशन और साउथ का तड़का

द कैट इन द हैट (6 नवंबर 2026): 'The Cat in the Hat' एक एनिमेटेड फिल्म है, जिसमें डॉ. सूस का ये मशहूर किरदार अपने अब तक के सबसे अहम मिशन पर है। 'द कैट' (जिसे बिल हैडर ने आवाज दी है) I.I.I.I. के लिए एक एजेंट के तौर पर काम करता है। उसे गैबी (जोचिटल गोमेज) और सेबेस्टियन (टियागो मार्टिनेज) नाम के भाई-बहन को खुश करने का काम सौंपा जाता है, जो एक नए शहर में जाने के बाद वहां ढलने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। 'द कैट' अपनी शरारतों को हद से ज़्यादा बढ़ाने और अपने काम बिगाड़ने के लिए बदनाम है, इसलिए उसके बॉस मिस्टर हूगबूम (जियानकार्लो एस्पोसिटो) उसे एक आखिरी मौका देते हैं। अगर वो इन बच्चों के चेहरों पर खुशी लाने में नाकाम रहता है, तो उसे अपनी जादुई टोपी हमेशा के लिए खोनी पड़ सकती है, वो टोपी जो उसे शक्तियां देती है। ये हॉलीवुड एनिमेशन फिल्म हिंदी डब वर्जन में रिलीज होगी। कौन अपनी मैजिक हैट खोना चाहेगा, यार?

काली खेती (20 नवंबर 2026): जैकी श्रॉफ, शरद केलकर और नेहा सरगम स्टारर 'काली खेती' एक ग्रामीण लोककथा पर आधारित हॉरर फिल्म है। राइटर-डायरेक्टर हरीस इम्तियाज खान ने बताया है कि इसकी कहानी भारत के सुदूर ग्रामीण इलाकों में सेट है, जो शहरी डरावनी कहानियों या पारंपरिक हवेलियों के घिसे-पिटे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। ये फिल्म हॉरर अंदाज में खेती को दिखाती है, जिसमें जमीन, फसलों और कृषि जीवन को समाज के एक गहरे और भयावह आईने के रूप में दिखाया जाएगा। फिल्म परिवार की विरासत, पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप और दबे पुराने सच के इर्द-गिर्द घूमती है। जैकी दादा और शरद केलकर हों और 'काली खेती' जैसा नाम, मतलब फसल से ज़्यादा डरावना कुछ पक रहा है!

मैसा: साउथ सिनेमा से रश्मिका मंदाना की 'मैसा' भी हिंदी डब वर्जन में रिलीज होगी, रश्मिका मंदाना की इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी आएगा।

तो तैयार हो जाओ सिनेमाघरों में दिवाली और छठ का जश्न मनाने के लिए, कौन सी फिल्म आपकी वॉचलिस्ट में सबसे ऊपर है?