प्रकाश राज और पोनी वर्मा: 12 साल का एज-गैप बना रिश्ते की ताकत, दोस्तों को थी आपत्ति!

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बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने साल 2010 में कोरियोग्राफर पोनी वर्मा से शादी की थी. ये प्रकाश राज की दूसरी शादी है, उनकी पहली शादी ललिता कुमारी से हुई थी जो 15 साल बाद टूट गई थी. अब पोनी वर्मा ने प्रकाश राज के साथ अपनी शादी और उम्र के फासले को लेकर खुलकर बात की है.

पोनी वर्मा ने बताया कि उनके और प्रकाश राज के बीच 12 साल का एज-गैप है, जिस पर शुरुआत में लोगों ने सवाल उठाए थे. लेकिन समय के साथ यही एज-गैप उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन गया. पोनी का कहना है कि प्रकाश उनकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आए हैं और वो उनकी बातों और अनुभवों को उस गहराई से समझते हैं, जो सिर्फ ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव देखने वाला इंसान ही समझ सकता है.

जब पोनी ने खुद से 12 साल बड़े, तलाकशुदा इंसान से शादी करने का फैसला किया, तो उनके कुछ दोस्त काफी नाराज़ हो गए थे. लेकिन पोनी को इस उम्र के अंतर पर खुशी है. उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है, प्रकाश जैसा इंसान ही उन्हें, उनकी ज़िंदगी की गहराई को, उनकी सोच और उनके संघर्ष को सही मायनों में समझ सकता था.

प्रकाश राज के पहली शादी से दो बेटियां, पूजा और मेघना, और एक बेटा था, जिसका पांच साल की उम्र में निधन हो गया था. पोनी वर्मा का अपनी सौतेली बेटियों, पूजा और मेघना के साथ भी बहुत प्यारा रिश्ता है. उन्होंने बताया कि शादी वाले दिन पूजा और मेघना रस्मों के दौरान उनके ठीक सामने खड़ी थीं और उन्होंने अपने पिता को हल्दी और मेहंदी भी लगाई थी. पोनी कहती हैं कि वे हर दिसंबर में साथ होते हैं और उनका रिश्ता सचमुच बहुत प्यारा है.

पेशे से कोरियोग्राफर पोनी वर्मा ने अपना करियर मुंबई में बनाया था, लेकिन प्रकाश राज से शादी के बाद वह मुंबई छोड़कर हैदराबाद में बस गईं. पोनी ने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मुंबई छोड़कर कहीं और रह सकती हैं, लेकिन आज वो हैदराबाद में बहुत खुश हैं और अपने इस फैसले से बेहद संतुष्ट हैं.

प्रकाश राज के करियर की बात करें तो उन्होंने तीन दशक से भी लंबे समय तक तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम किया है. पोनी वर्मा संग उनकी दूसरी शादी से उनका एक बेटा भी है. लगता है प्यार को न तो उम्र का बंधन रोक पाया और न ही दूरियां!