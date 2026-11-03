साउथ की ये 5 धमाकेदार फिल्में आ रही हैं OTT पर, डेट्स अभी नोट कर लो!

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दुनियाभर में साउथ की फिल्मों और उनके एक्टर्स का क्रेज कुछ ऐसा है कि पूछो मत! पिछले कुछ टाइम में इन फिल्मों ने थिएटर में जो जलवा दिखाया है, उसके बाद अब ये सीधे आपके मोबाइल और टीवी पर दस्तक देने वाली हैं. हां जी, हम बात कर रहे हैं उन साउथ की फिल्मों की, जो अब OTT पर रिलीज होने को तैयार हैं.

सबसे पहले बात करते हैं मलयालम फिल्म 'आई एम गेम' की. ये फैंटसी एक्शन थ्रिलर फिल्म 3 सितंबर को थिएटर में आई थी, जिसे नाहस हिदायत ने डायरेक्ट किया था और दुलकर सलमान लीड रोल में थे. अफसोस, बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, पर अब इसे 6 नवंबर को जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है. क्या पता OTT पर इसकी किस्मत चमक जाए!

रजनीकांत के फैंस के लिए तो पार्टी का माहौल है! उनकी फिल्म 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शानदार रहा था. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है और इस साल रिलीज हुई कई नए हीरो की फिल्मों को पछाड़ दिया है. रजनीकांत को इस अवतार में देखकर फैंस तो खुश ही हो गए थे. अब आप इस फिल्म को 12 नवंबर से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. फिर से देखो और एंजॉय करो!

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी 'राणाबाली' में पहली बार शादी के बाद स्क्रीन पर आने वाली थी, इसलिए उम्मीदें बहुत थीं. ये फिल्म 19वीं सदी के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और मद्रास के भीषण अकाल पर आधारित थी. पर यार, बॉक्स ऑफिस पर इसने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया. खैर, अब इसे 13 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है. देखते हैं घर बैठे ऑडियंस को कितनी इम्प्रेस करती है ये!

तमिल रोमांटिक ड्रामा 'हाइकू', जो 23 अक्टूबर को थिएटर में आई थी, उसे युवराज चिन्नास्वामी ने डायरेक्ट किया था और इसमें एगन और श्रीदेवी अपल्ला जैसे एक्टर्स थे. थिएटर ऑडियंस को ये फिल्म खास पसंद नहीं आई, लेकिन रोमांटिक फिल्म है, क्या पता घर बैठे ही आपका दिल जीत ले. इसे आप 19 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

और आखिर में, तैयार हो जाओ कुछ डरावना देखने के लिए! तेलुगू साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर '418' भी आ रही है. कीर्तन नदागौडा ने इसे डायरेक्ट किया है और इसमें चैत्रा जे अचर ने काम किया है. ये फिल्म आपको एंटरटेन करने का पूरा वादा करती है. 20 नवंबर से इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है. तो, हॉरर फैंस, पॉपकॉर्न रेडी कर लो!