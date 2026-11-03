'पंचायत' फेम आसिफ खान हुए इमोशनल, दोस्त की मौत को याद कर हुए भावुक

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वेब सीरीज 'पंचायत' में अपनी दमदार एक्टिंग से दिल जीतने वाले एक्टर आसिफ खान हाल ही में 'बिग बॉस 20' से बाहर हो गए हैं. शो में उनका सफर लगभग आठ हफ़्ते का रहा. घर से निकलने के बाद आसिफ ने एक इंटरव्यू में शो के एक्सपीरियंस और कुछ घर वालों के बिहेवियर पर बात की. इस बातचीत के दौरान वो अपने बचपन के दोस्त जैद को याद करके काफी इमोशनल हो गए. आसिफ ने अपनी दिल की बीमारी और को-कंटेस्टेंट काजी तौकीर की असंवेदनशील टिप्पणी पर भी खुलकर बात की. याद दिला दें कि आसिफ ने फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है; वो सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी में वेटर का काम कर चुके हैं और एक चॉल में भी रहे हैं, जहाँ लोगों ने उन्हें 'हीरो मटेरियल नहीं' कहा था.

जब दोस्त की याद ने रुलाया

आसिफ खान के लिए इंटरव्यू का सबसे इमोशनल पल वो था, जब उन्होंने अपने बचपन के दोस्त जैद की मौत का ज़िक्र किया. आसिफ ने बताया कि जब वो 'बिग बॉस' के पांचवें हफ़्ते में कैप्टन बने थे, उसी दिन उनके दोस्त जैद को घर पर हार्ट अटैक आया और वहीं उनकी मौत हो गई. जैद आसिफ के बचपन के दोस्त थे; उनकी दोस्ती एलकेजी-यूकेजी के समय से थी. आसिफ ने बताया कि जब वो शो से बाहर आए और अपनी पत्नी और परिवार से मिले, तब डेढ़ घंटे की बातचीत के दौरान उनकी पत्नी जेबा खान ने अचानक जैद का नाम लिया और उनकी मौत की खबर सुनकर आसिफ अंदर से टूट गए. उस वक्त उन्हें लगा कि शायद उन्हें शो में नहीं आना चाहिए था. उनका मानना था कि अगर वो बाहर होते, तो कम से कम अपने दोस्त से आखिरी बार मिल पाते और उसका चेहरा देख सकते थे. यह बात आसिफ के लिए और भी पर्सनल है क्योंकि उन्होंने पहले अपने पिता को भी हार्ट अटैक से खोया है, इसलिए ऐसी घटनाओं से वो इमोशनली बहुत इफ़ेक्ट होते हैं.

दिल की बीमारी और बेफिक्री का मज़ाक

आसिफ खान ने इंटरव्यू में अपनी हेल्थ कंडीशन पर भी बात की. उन्हें जुलाई 2025 में हार्ट अटैक आया था, जिसे उन्होंने शुरुआत में एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बताया था. बाद में उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर बताया कि उनकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज था और इलाज के दौरान उनके दिल में स्टेंट भी लगाया गया. आसिफ ने अपनी बीमारी की बात छिपाई थी क्योंकि उन्हें डर था कि इससे फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इमेज खराब हो सकती है और काम मिलना बंद हो सकता है. शो के दौरान, को-कंटेस्टेंट काजी तौकीर ने आसिफ की बीमारी को लेकर कमेंट किया था, जिस पर दोनों के बीच बहस भी हुई थी. आसिफ ने बताया कि काजी तौकीर ने शो के शुरुआती हफ़्तों में अटेंशन पाने के लिए मेडिकल रूम में जाने और बीमार होने का झूठा नाटक भी किया था.

आसिफ खान ने इस बात पर अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दी कि किसी गंभीर बीमारी का इस तरह से मज़ाक उड़ाना बिलकुल ठीक नहीं है. उनके मुताबिक, समाज में आज भी कई लोग ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन वो खुलकर अपनी परेशानी के बारे में बात नहीं कर पाते. ऐसे में अगर कोई इस बीमारी को एंटरटेनमेंट का हिस्सा बना देता है, तो इसका उन लोगों पर भी बुरा असर पड़ सकता है. आसिफ ने कहा कि ऐसी बातों से लोगों के मन में शक पैदा हो सकता है, और अगर भविष्य में कोई व्यक्ति अपनी बीमारी के बारे में किसी को बताएगा, तो सामने वाला उसकी बात पर भरोसा करने से पहले सोचेगा, उसे लगेगा कि शायद ये भी मज़ाक कर रहा है. आसिफ ने बताया कि घर में इस मुद्दे पर बात करते हुए वो कई बार रोए और इमोशनल हुए, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं की गई. उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला उनकी बात से अनकंफर्टेबल था, तो वो वहां से उठकर जा सकता था या कुछ देर बाद वापस आकर बात कर सकता था, जिससे आसिफ को कम से कम ये महसूस होता कि उनके इमोशंस और आंसुओं की कद्र की जा रही है.

इंसानियत की उम्मीद

आसिफ खान ने अपनी बात खत्म करते हुए इंसानियत की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि किसी की परेशानी को समझने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ़ इंसानियत दिखाना ही काफी होता है. उनका मानना है कि जब कोई ऐसी बात करता है, जिससे वो पर्सनली जुड़े होते हैं, तो उन्हें बुरा लगता है. अगर कोई उनके साथ असंवेदनशील व्यवहार करेगा, तो वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं रोकते, चाहे बाद में उन्हें माफ़ी ही क्यों न मांगनी पड़े, लेकिन उस वक्त उनका रिएक्शन नेचुरल होता है. बात तो सही है, यार! दिल की बातों को समझना इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए, क्यों?