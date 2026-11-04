दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के जुड़वा बेटों के नाम का खुलासा: 'पति पत्नी और पंगा' में होगा ग्रैंड अनाउंसमेंट!

मनोरंजन

टीवी की दुनिया के सबसे चहेते कपल्स में से एक, दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया, मई 2026 में अपने घर जुड़वा बेटों का स्वागत करके पेरेंटहुड के खूबसूरत सफर पर निकल पड़े थे। सोचो ज़रा, घर में एक साथ दो-दो नन्हीं जानों का आना, पूरे घर में कितनी खुशियां भर देता होगा! फैंस तो तभी से इन दोनों के लिए सुपर एक्साइटेड थे और उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए थे। वैसे, सेलेब्रिटी लाइफ में काम से ज्यादा देर तक दूरी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए अपने लाडलों के जन्म के चंद ही महीनों बाद, ये पावर कपल फिर से काम पर लौट आया। आजकल ये दोनों कपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में अपने रिश्ते की नई-नई परतें खोलते नजर आ रहे हैं, और साथ ही अपनी केमिस्ट्री से भी सबका दिल जीत रहे हैं।

लेकिन, पेरेंट बनने के बाद से दिव्यांका और विवेक ने एक सस्पेंस बना रखा था — अपने बेटों का चेहरा और नाम दोनों ही उन्होंने अब तक किसी को नहीं दिखाए थे। फैंस पिछले पांच महीने से बस यही सोच रहे थे कि आखिर ये छोटे-छोटे स्टार किड्स दिखते कैसे होंगे और इनके नाम क्या होंगे। सोशल मीडिया पर भी कई बार फैंस ने ये सवाल उठाए होंगे, लेकिन कपल ने पूरी तरह प्राइवेसी बनाए रखी, जिसे देखकर हमें भी मानना पड़ेगा कि आजकल के दौर में जब हर छोटी-बड़ी बात तुरंत वायरल हो जाती है, ऐसे में पांच महीने तक अपने बच्चों के नाम और चेहरे को सीक्रेट रखना वाकई बहुत बड़ी बात है। आखिर किस तरह की एक्साइटमेंट और क्यूरोसिटी रही होगी फैंस के मन में!

और अब, आखिरकार उस सस्पेंस पर से पर्दा उठने वाला है। 'पति पत्नी और पंगा' के अपकमिंग एपिसोड में दिव्यांका और विवेक नेशनल टीवी पर अपने जुड़वा बेटों के नाम का खुलासा करने वाले हैं। प्रोमो वीडियो में ये प्यारा कपल अपने नन्हे मुन्नों को गोद में लिए स्टेज पर खड़ा दिख रहा है, और पूरे माहौल में एक अलग ही एक्साइटमेंट और भव्यता है। आम तौर पर नामकरण सेरेमनी तो लोग अपने परिवार और करीबियों के बीच करते हैं, लेकिन हमारे सेलेब्स ने इसे नेशनल इवेंट बना दिया! भई, जब स्टारडम हो तो हर चीज ग्रैंड होनी चाहिए, है ना? पर सच कहूं तो, ऐसा करना थोड़ा अजीब लगता है। क्या बच्चों के नाम के लिए इतनी बड़ी पब्लिसिटी जरूरी थी, या ये सिर्फ शो की टीआरपी के लिए एक और मसाला है? हमें लगता है कि ये सिर्फ 'पंगा' शो में 'पंगा' लेने का एक और तरीका है!

इस खास और इमोशनल पल को और भी यादगार बनाने के लिए, भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने भी दिव्यांका और विवेक के जुड़वा बेटों को अपना आशीर्वाद दिया। मनोज तिवारी ने इस मौके पर नामकरण संस्कार के महत्व पर जोर देते हुए एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, 'जीवन में नामकरण संस्कार सबसे अहम संस्कार है।' उनकी बातें सुनकर सभी खुशी से गदगद दिखे। सच में, नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो इंसान की पहचान होती है, उसकी किस्मत से जुड़ा होता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण संस्कार को सार्वजनिक करना भी एक बड़ी बात है और इससे इसकी अहमियत और बढ़ जाती है।

अब पांच महीने से बेचैन फैंस के लिए इससे शानदार दिवाली गिफ्ट और क्या हो सकता है, जब उन्हें फाइनली अपने चहेते सितारों के बेटों के नाम पता चलेंगे? इतने लंबे इंतजार और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर रिवील हो रहा है, तो उम्मीद तो यही है कि नाम भी कुछ हटके, एकदम यूनीक और कूल होंगे। अगर अब भी कोई एकदम साधारण सा नाम निकला, तो फैंस का दिल टूटने में देर नहीं लगेगी! और उस 'पंगे' का क्या, जो ये रिवील क्रिएट करेगा? हम तो इंतजार में हैं कि दिव्यांका और विवेक ने अपने दोनों बेटों के लिए आखिर कौन से प्यारे-प्यारे, ट्रेंडी नाम चुने होंगे। क्या आप भी इस बड़े खुलासे के लिए उतने ही उत्सुक हैं, जितने हम?