अमिताभ बच्चन ने मीडिया को दी खुली चेतावनी: "5 करोड़ फॉलोअर्स ठोकने को तैयार बैठे हैं!"

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अमिताभ बच्चन ने X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए एक न्यूज़ चैनल को खुलेआम चेतावनी दी है. उनका आरोप है कि चैनल ने उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर बात का बतंगड़ बना दिया.

भक्ति पोस्ट बनी 'धमकी' का जवाब?

मामला तब शुरू हुआ जब अमिताभ बच्चन ने 29 अक्टूबर को भगवान कृष्ण के सम्मान में एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था. इस पोस्ट के अंत में उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थीं, "ले आओ अपने हाथी घोड़े...हम भी ले आएंगे. हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की." अमिताभ का कहना है कि वे इन शब्दों का उच्चारण अक्सर कृष्ण कन्हैया के लिए प्रार्थना स्वरूप करते हैं, लेकिन एक न्यूज़ चैनल ने इनका मतलब बदलकर पेश किया.

उस चैनल ने अपनी हेडलाइन में लिखा, "अमिताभ बच्चन ने विरोधियों की धमकी पर कसा तंज, क्रिप्टिक पोस्ट लिखकर निकाली भड़ास- 'जाओ, ले आओ अपने हाथी घोड़े'." चैनल ने इसे हाल ही में बॉलीवुड अभिनेताओं को मिली धमकियों से जोड़ा, जिसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल थे, और दावा किया कि बिग बी ने धमकी देने वालों को जवाब दिया है. चैनल ने इसे एक तरह से अपने विरोधियों को दी गई 'चुनौती' के तौर पर पेश किया, जबकि अमिताभ का स्पष्टीकरण है कि वो केवल भगवान कृष्ण को याद कर रहे थे. भक्ति भाव से कही गई बात को एक तीखी चुनौती में बदल देना, ये तो किसी भी बात का बतंगड़ बनाने जैसा ही है!

'मीडिया वालों, कान फाड़ के सुन लो!' - बिग बी का सीधा वार

दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ बच्चन को जैसे पहले से ही अंदेशा था कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है. हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने उसी ब्लॉग पोस्ट में 'हाथी घोड़ा पालकी...' वाली लाइन से ठीक ऊपर लिखा था, "अब देखिएगा कैसे इसकी हेडडलाइन बनाई जाएगी. डराओ मत यार. हमारे बारे में लिखना बंद कर दोगे, कोई समस्या नहीं. हमारा समाचार पत्र अब यहां चलता है. तुम एक करोगे, हम 100 करेंगे." यह एक तरह से उनका मीडिया को दिया गया खुला चैलेंज था, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें पारंपरिक मीडिया की अब उतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी बात सीधे उनके 'Ef' तक पहुंचती है. उनका यह अंदेशा सच साबित हुआ, और उनकी बात का दूसरा मतलब निकाला गया, जिससे अमिताभ का गुस्सा और भी बढ़ गया.

अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अमिताभ बच्चन ने X पर एक लंबी-चौड़ी पोस्ट लिखी और सीधे-सीधे मीडिया को वॉर्निंग दे डाली. उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा कि उनके 50 मिलियन फॉलोवर्स में से केवल 10 प्रतिशत ही 'ठोकने के लिए तैयार बैठे हैं'. 'ठोकने' जैसा कड़ा शब्द इस्तेमाल करना और अपने करोड़ों फॉलोअर्स की ताकत का हवाला देना, यह दिखाता है कि अमिताभ बच्चन इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं. उन्होंने आगे अपने 'Ef' यानी एक्सटेंडेड फैमिली की क्षमता पर जोर देते हुए कहा, "तुम जितना हमारे शब्दों को उलट-पलट करके निंदा करोगे, उससे 100 गुना ज़्यादा करने की क्षमता हमारे Ef (एक्सटेंडेड फैमिली) के पास पड़ी है. बस बोलने की देरी है उन्हें." एक मेगास्टार का इस तरह अपने फैंस के जरिए मीडिया को चेतावनी देना वाकई एक बड़ी खबर है, और ये उनकी अपने फैंस पर अथाह भरोसे को भी दिखाता है.

'धर्म का निरादर और देश का 5वां कॉलम' - मीडिया पर गंभीर आरोप

अमिताभ बच्चन ने अपने पोस्ट में उस न्यूज़ चैनल (जिसे उन्होंने News18 Hindi के तौर पर उद्धृत किया) पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा कि, उनका कहना है कि मीडिया ने इसका निरादर करके अपने प्रचार के लिए इसे विरोधियों को चुनौती की तरह छापा. यह उनके मुताबिक दोहरे अनादर का मामला था – एक तो धर्म का निरादर और दूसरा शब्दों को पलट कर विरोधियों को चुनौती देने की बात करना.

बिग बी ने चैनल पर "धर्म का निरादर करने वाला, बेतुका, हास्यास्पद और असंगत" काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने मीडिया को देश का '5th Column' माने जाने की बात भी लिखी और सम्मान की बात पर सवाल उठाया. उन्होंने यह भी कहा कि जब उनसे कोई गलती हो जाती है, तो वो तुरंत माफी मांगते हैं और सुधार करने की कोशिश करते हैं. लेकिन चैनल को शायद यह लगता है कि ऐसी गलत खबर छापना उनका "जन्मसिद्ध अधिकार" है. यह टिप्पणी मीडिया के अपनी रिपोर्टिंग के प्रति घमंड भरे रवैये पर एक सीधा सवाल है. अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा कि वो 'पीड़ित व्यक्ति' नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनकी पीड़ा सिर्फ उनकी है और वो मीडिया के लायक नहीं है. अपनी इस पोस्ट का अंत उन्होंने अपने प्यारे Ef को 'शुभ रात्रि' कहकर किया, जिससे उनकी भावनाएं और उनकी फैंस के प्रति आत्मीयता साफ झलकती है. अब ये मामला कहां तक जाता है, देखना दिलचस्प होगा. वैसे, इस सबके बाद भी क्या न्यूज़ चैनल वाले अब भी 'हाथी घोड़ा पालकी' वाला भक्ति गीत सुनेंगे, या सीधे अपने एडिटर के पास भागेंगे?