भारती सिंह का करवा चौथ वाला 'बदला हुआ अवतार': फैंस पूछ रहे हैं, इतनी जल्दी वजन कैसे घटाया

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करवा चौथ का त्योहार आता है और बॉलीवुड से लेकर टीवी तक, हर स्टार अपने बेस्ट ट्रेडिशनल लुक में नजर आता है. लेकिन इस बार जिसने सबसे ज्यादा लाइमलाइट खींची, वो थीं हमारी अपनी कॉमेडी क्वीन भारती सिंह! जो हमेशा अपनी हाजिरजवाबी, चुलबुले अंदाज और मजेदार बातों से लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती हैं, उन्होंने इस बार अपने 'ट्रांसफॉर्मेशन' से सबको हैरान कर दिया. जी हां, उनकी करवा चौथ वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गईं और फैंस उनके 'नए' लुक के दीवाने हो गए. हमने तो सोचा था कि वो सिर्फ अपनी बातों से ही महफिल लूट सकती हैं, पर ये 'ट्रांसफॉर्मेशन' तो नेक्स्ट लेवल था, बॉस!

भारती सिंह, जिन्हें हम सब उनकी जबरदस्त कॉमेडी टाइमिंग और कई पॉपुलर रियलिटी शोज में होस्टिंग के लिए जानते हैं, अक्सर अपनी फनी साइड दिखाती हैं. वो फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में भी शामिल हैं और उन्होंने अपने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ मिलकर 'खतरा खतरा खतरा' जैसे शो भी बनाए हैं. लेकिन इस बार उन्होंने अपनी अदाओं और स्टाइल से सबको क्लीन बोल्ड कर दिया. हर्ष लिंबाचिया के साथ करवा चौथ सेलिब्रेशन की उनकी तस्वीरों ने न सिर्फ त्योहार की रौनक बढ़ाई, बल्कि उनके 'स्लिम और फिट' अवतार ने तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये सब हुआ कैसे!

पिंक सूट में भारती: नई नवेली दुल्हन वाली वाइब!

करवा चौथ के खास मौके पर भारती ने जो ड्रेस चुनी, वो सच में देखने लायक थी. उन्होंने एक बेहद खूबसूरत गुलाबी रंग का सूट पहना था, और ये इतना प्यारा था कि वो किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रही थीं. सच पूछो तो, अगर कोई इन्हें देखकर कहे कि ये कोई नई नवेली बहू नहीं, तो हम कैसे मान लें? सूट में गुलाबी और लाल रंग का कमाल का कॉम्बिनेशन था, जिस पर बेहद बारीक और खूबसूरत कढ़ाई की गई थी, जिसने पूरे आउटफिट को रॉयल टच दिया. इस एथनिक आउटफिट को और भी खास बना रहा था इसका मैचिंग दुपट्टा, जो बनारसी स्टाइल में था और उसकी ग्रेस अलग ही थी. दुपट्टे के बॉर्डर पर लगी भारी लेस और उस पर बने पीले-हरे फूल-पत्तियों के डिज़ाइन ने तो पूरी लुक को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था. भारती का यह देसी और शानदार अंदाज देखकर सच में दिल खुश हो गया! हमें तो लगा ये किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है!

सोलह शृंगार और 'काजू की मम्मी' का गजब ट्रांसफॉर्मेशन!

सिर्फ कपड़े ही नहीं, भारती ने करवा चौथ के लिए पूरे सोलह शृंगार किए थे, मानो वो इस त्योहार को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती थीं. उनकी मांग में लंबा सिंदूर, माथे पर सजी छोटी सी बिंदी, हाथों में खनकती लाल चूड़ियां और बालों में लगा खुशबूदार गजरा – हर एक चीज़ इतनी परफेक्ट थी कि आप बस देखते रह जाएं. उनका प्यारा सा चेहरा और उस पर खिलखिलाती मुस्कान उनके सुहागन लुक को और भी आकर्षक बना रही थी. कानों में उन्होंने भारी-भरकम ईयररिंग्स पहने थे और हाथों में रचायी गई खूबसूरत मेहंदी ने उनके पारंपरिक लुक को पूरा किया. इस बार उन्होंने अपने हर स्टाइल पॉइंट पर पूरा ध्यान दिया था, और नतीजा सबके सामने था!

लेकिन इस पूरी खूबसूरती में सबसे ज्यादा चर्चा उनके 'बदले हुए' अंदाज की हो रही थी. तस्वीरों में भारती पहले से काफी पतली और स्लिम नजर आ रही थीं. उनकी दूसरी प्रेग्नेंसी के बाद, खासकर उनके दूसरे बेटे काजू के जन्म के बाद, उनका यह ट्रांसफॉर्मेशन साफ-साफ दिख रहा था. फैंस की नजरें उनके इस फिट फिगर पर टिक गई थीं और हर कोई हैरान था. सोशल मीडिया पर लोगों के मन में एक ही सवाल था कि दूसरे बेटे काजू के जन्म के बाद भारती ने इतनी जल्दी वजन कैसे घटाया. उनका यह अवतार देखकर फैंस उनकी फिटनेस की तारीफ करते नहीं थक रहे थे. लगता है भारती ने अपनी कॉमेडी के साथ-साथ अब फिटनेस से भी सबको इंस्पायर करना शुरू कर दिया है! भारती, हमें भी बताओ ये राज़!

हर्ष के साथ रोमांटिक केमिस्ट्री: कपल गोल्स!

करवा चौथ की इन वायरल तस्वीरों में भारती अपने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ भी नजर आईं, और दोनों की केमिस्ट्री ने तो एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया. इस क्यूट कपल ने साथ में कई रोमांटिक पोज़ दिए, जो किसी भी 'कपल गोल्स' की लिस्ट में टॉप पर आ सकते हैं. एक तस्वीर में भारती और हर्ष पूजा की थाली हाथ में लिए कैमरे के सामने प्यार से मुस्कुरा रहे थे, और उनकी खुशी साफ झलक रही थी. वहीं दूसरी तस्वीर में भारती सजी हुई छलनी पकड़े दिख रही थीं, जैसे चांद का दीदार करने की तैयारी हो. दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और उनकी प्यारी बॉन्डिंग देखकर सच में दिल खुश हो गया. भारती ने करवा चौथ की सभी रस्मों को पूरे पारंपरिक तरीके से निभाया था, जिसमें उनकी भक्ति और खुशी साफ दिखाई दे रही थी. ये जोड़ी सच में कमाल है!

कुल मिलाकर, भारती सिंह का करवा चौथ वाला ये लुक सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर बन गया था. गुलाबी सूट, परफेक्ट सोलह शृंगार और एकदम स्लिम-ट्रिम दिखती भारती ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ हंसाना नहीं जानतीं, बल्कि जब बात स्टाइल और ट्रांसफॉर्मेशन की हो, तो वहां भी छक्का मारना उन्हें खूब आता है. उन्होंने इस करवा चौथ को अपने 'बदले हुए' अंदाज से यादगार बना दिया. अब देखना ये है कि अगली बार वो कौन से नए अंदाज से सबको चौंकाती हैं, क्योंकि ये 'ट्रांसफॉर्मेशन गेम' तो अब और मजेदार होने वाला है! क्या आप तैयार हैं उनके अगले सरप्राइज के लिए?