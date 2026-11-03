हॉरर फिल्मों में वापस आ रही हैं कंगना रनौत, 'बाहुबली' स्टार राणा दग्गुबाती की फिल्म में मचाएंगी दहशत!

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बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत अब फिल्मी दुनिया में एक ज़बरदस्त कमबैक की तैयारी में हैं. उनकी फिल्म 'क्वीन 2' तो आ ही रही है, लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आई है — कंगना 17 साल बाद हॉरर फिल्मों में वापसी करने वाली हैं! राणा दग्गुबाती, जो 'बाहुबली' से जाने जाते हैं, इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. खुद राणा दग्गुबाती ने 31 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में हुए हॉररकॉन इंडिया 2026 में इस फिल्म का ऐलान किया.

राणा ने बताया कि इस हॉरर फिल्म का नाम 'स्कैरी पिक्चर' होगा और इसे रवि बाबू डायरेक्ट करेंगे. रवि बाबू तेलुगू फिल्ममेकर और एक्टर हैं, जो अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और जिन्होंने तेलुगू में कई हॉरर फिल्में बनाई हैं. 'स्कैरी पिक्चर' उनकी पहली हिंदी फीचर फिल्म होगी. राणा ने हॉररकॉन में मौजूद लोगों को बताया कि फिल्म का टाइटल सबसे पहले यहीं अनाउंस किया जा रहा है और अभी तक हिंदी मीडिया को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी. सच कहें तो, इस अनाउंसमेंट से हम तो सुपर एक्साइटेड हैं!

कंगना रनौत ने भी रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फिल्म की जानकारी शेयर की. उन्होंने राणा दग्गुबाती के ऐलान वाले वीडियो को रीपोस्ट किया है. आखिरी बार कंगना ने 2009 में हॉरर फिल्म 'राज़ 2' में काम किया था, जिसमें इमरान हाशमी भी थे और मोहित सूरी ने इसे डायरेक्ट किया था. वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. अब इतने सालों बाद कंगना फिर से हॉरर जॉनर में कदम रख रही हैं. हालांकि, राणा के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से अभी तक फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है.

कंगना और राणा की जोड़ी को एक हॉरर फिल्म में देखना बड़ा दिलचस्प होगा. क्या ये 'स्कैरी पिक्चर' हमें सच में डराएगी या सिर्फ गुदगुदाएगी? क्या कहते हो?