विशाल चतुर्वेदी ने 'हनुमान अंश' से तोड़े सारे रिकॉर्ड, बने ₹300 करोड़ कमाने वाले इकलौते डेब्यू डायरेक्टर!

फ़िल्म

निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने अपनी पहली फिल्म 'हनुमान अंश' से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है! वो भारत के इकलौते ऐसे डेब्यू निर्देशक बन गए हैं, जिनकी फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. 22 अक्टूबर 2026 तक इस भक्ति-आधारित ड्रामा फिल्म ने भारत में 341 करोड़ नेट का शानदार कलेक्शन किया था. किसी नए निर्देशक के लिए ये उपलब्धि हासिल करना भाईसाहब, बहुत बड़ी बात है!

'हनुमान अंश' ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की हो, लेकिन बाद में इसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सब देखते रह गए! उम्मीदों से कहीं बढ़कर इसने कमाई की. इस बवाल सफलता के पीछे विशाल चतुर्वेदी की दूरदर्शी सोच, अपने काम पर उनका भरोसा और शानदार डायरेक्शन का बहुत बड़ा हाथ है. उनकी कहानी कहने का अंदाज सीधे दर्शकों के दिल तक पहुंच गया, और इसी कनेक्शन ने फिल्म को इतनी बड़ी हिट बना दिया.

इस फिल्म ने कई जाने-माने और सफल निर्देशकों की पहली फिल्मों के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अपने आप में एक नंबर बात है. अगर आदित्य धर की 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' ने भारत में लगभग 245 करोड़ नेट का कारोबार किया था, और अमर कौशिक की 'स्त्री' ने करीब 130 करोड़ की कमाई की थी, तो 'हनुमान अंश' का 300 करोड़ का आंकड़ा एक नया बेंचमार्क सेट करता है. विशाल की पहली ही फिल्म ने उन्हें एक खास मुकाम पर पहुंचा दिया है.

बाबा नीब करौरी के जीवन से प्रेरित ये आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म सिनेमाघरों में अपने 86 दिन पूरे कर चुकी है और दुनिया भर में अब भी सफलतापूर्वक चल रही है. दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है, . फिल्म में नीम करोली बाबा का मुख्य किरदार एक्टर शोभिनॉ सत्य ने निभाया है, जिनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई है. 'हनुमान अंश' के भारत में 300 करोड़ नेट का आंकड़ा पार करने के साथ ही विशाल चतुर्वेदी ने भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. अपनी पहली ही फिल्म को साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलताओं में शामिल कर उन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में शानदार एंट्री मारी है. अब भई, जब डेब्यू ही इतना धमाकेदार हो, तो आगे क्या-क्या कमाल होंगे, सोचने वाली बात है ना?