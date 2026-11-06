मनोज बाजपेयी की 'लास्ट मैन इन टॉवर' आज रिलीज़: पूरा मोहल्ला दुश्मन, फिर भी घर क्यों नहीं छोड़ना चाहते Masterji?

फ़िल्म

मनोज बाजपेयी की नई फिल्म 'लास्ट मैन इन टॉवर' का ट्रेलर 3 नवंबर को जारी हो गया है, और आज 6 नवंबर को इसका प्रीमियर जी5 (Zee 5) पर होने वाला है! सोचिए, आपको अपने घर से बहुत प्यार है, लेकिन पूरा मोहल्ला आपके खिलाफ हो जाए और कहे, "निकल यहां से!" कैसा लगेगा? बस, मनोज बाजपेयी की नई फिल्म इसी दुविधा पर आधारित है, जहाँ वो एक रिटायर टीचर बने हैं.

फिल्म में मनोज बाजपेयी ने योगेश मिश्रा नाम के एक रिटायर्ड फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया है. योगेश अपनी हाउसिंग सोसाइटी के पुनर्विकास (redevelopment) के लिए सहमत हो जाने के बावजूद, अपना मुंबई वाला अपार्टमेंट छोड़ने से इनकार कर देते हैं. बाकी सारे पड़ोसी तो इस डील को बेहतर घर और अच्छी लाइफ का मौका मान रहे हैं, लेकिन योगेश को अपना मुंबई वाला अपार्टमेंट छोड़ना मंज़ूर नहीं है. उनके लिए, ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि सालों की यादें और वो जिंदगी है जिसे उन्होंने बनाया है.

इस जिद्दी स्टैंड की वजह से उनकी टक्कर होती है संगीता पुरी (दिव्या दत्ता) से, जो एक गृहिणी हैं और इस रीडेवलपमेंट को अपने बेटे के अच्छे फ्यूचर का सुनहरा मौका मानती हैं. योगेश के इनकार से उनकी परेशानी और बढ़ जाती है. हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब डेवलपर धर्मेन शाह (बोमन ईरानी) इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का प्रेशर डालते हैं. क्या मास्टरजी अकेले सबको रोक पाएंगे, या उनकी यादें ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगी?

ये फिल्म बुकर पुरस्कार विजेता लेखक अरविंद अडिगा के 2011 के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर आधारित है, जिसका निर्देशन बेन रेखी ने किया है. राणा दग्गुबाती की 'स्पिरिट मीडिया' इसे सपोर्ट कर रही है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक इमारत को लेकर शुरू हुआ मतभेद, पड़ोसियों को भी एक-दूसरे का दुश्मन बना देता है. जैसा कि एक्स पर खुद लिखा गया है, "घर की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं, उससे जुड़ी यादों से भी होती है. और मास्टरजी अपने घर के लिए आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं."

ट्रेलर देखकर तो लग रहा है कि मनोज बाजपेयी फिर से अपनी एक्टिंग से कमाल दिखाने वाले हैं. दिव्या दत्ता और बोमन ईरानी भी सॉलिड सपोर्ट दे रहे हैं. तो आज, क्या आप मास्टरजी की इस 'आखिरी लड़ाई' को देखने के लिए तैयार हैं? घर से प्यार हो तो ऐसा!