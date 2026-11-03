गाने की शूटिंग के लिए जयपुर पहुंचीं अक्षरा सिंह: एयरपोर्ट पर दिखा कैज़ुअल लुक, फैंस संग खिंचवाई तस्वीरें!

फ़िल्म

भोजपुरी सिनेमा की दिल धड़कन, हमारी अक्षरा सिंह सोमवार देर रात जयपुर पहुंच गईं! पता चला है कि वो यहां अपने नए गाने की शूटिंग के लिए आई हैं. और हां, एयरपोर्ट पर उन्हें देख फैंस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा. अक्षरा भी बिल्कुल कैज़ुअल लुक में थीं, फिर भी इतनी बिंदास लग रही थीं कि क्या ही कहें! फैंस की फरमाइश पर उन्होंने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

अब भई, गाने की शूटिंग है तो ज़ाहिर है कुछ तो धमाकेदार होगा ही! इस नए गाने का निर्देशन अमन प्रजापत कर रहे हैं, जबकि सौरभ प्रजापत इसके निर्माण से जुड़े हैं. सुनने में आया है कि जयपुर की अलग-अलग लोकेशंस पर इसकी शूटिंग होगी. तो समझ लो, राजस्थान की खूबसूरती में अक्षरा की आवाज़ और अदाओं का तड़का लगने वाला है!

अक्षरा सिंह ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और ज़बरदस्त एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. साल 2010 में उन्होंने रवि किशन के साथ फिल्म 'सत्यमेव जयते' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. उसके बाद 'प्राण जाए पर वचन न जाए', 'सौगंध गंगा मैया के', 'दिलेर' और 'साथिया' जैसी फिल्मों में काम करके वो धीरे-धीरे भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं.

लेकिन अक्षरा सिंह को सिर्फ एक एक्ट्रेस कहना तो गलत होगा, क्योंकि वो एक कमाल की सिंगर भी हैं! उनके भोजपुरी गाने तो सोशल मीडिया पर आग लगा देते हैं. 'बोलत चलत बम बम बम', 'होली हिंदुस्तान के', 'कॉल करे क्या' और 'फलनवा के बेटा सपनवा में आता है' जैसे गानों से उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. साल 2021 में उनका अपना म्यूज़िक एल्बम 'हुज़ूर' भी आया था..

तो अब जयपुर की गलियों में अक्षरा का कौन सा नया जलवा देखने को मिलेगा, ये देखने के लिए हम तो सुपर एक्साइटेड हैं! आप कितना इंतज़ार कर रहे हैं इस नए गाने का?