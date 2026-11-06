'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर 'जय श्री राम'! रणबीर-साई पल्लवी के लुक ने मचाया धमाल, तरण आदर्श ने दिए पूरे 5 स्टार्स!

मनोरंजन

अरे भाईसाहब! जिस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो आखिरकार सिनेमाघरों में आ गई है. हम बात कर रहे हैं नितेश तिवारी डायरेक्टेड 'रामायण' की, जो 5 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई. नमित मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस की गई इस बिग बजट फिल्म को लेकर सिर्फ बज नहीं, बल्कि पूरा तूफान खड़ा हो गया है. आखिर वजह क्या है? वेल, इसकी धांसू स्टारकास्ट और स्केल!

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के अवतार में हैं, मां सीता का रोल साउथ की ब्यूटी साई पल्लवी निभा रही हैं, और उनका लुक सामने आ चुका है. रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में दिखेंगे, और हां, रॉकी भाई यानी यश को रावण के रूप में देखने के लिए तो जनता कब से बेताब है! उनकी एंट्री पर थिएटर में सीटियां बजनी तय हैं. एक बात तो माननी पड़ेगी, मेकर्स ने कास्टिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हर किरदार के लिए एकदम सही चेहरा चुना है. विद्युतजिह्वा के रोल में विवेक ओबेरॉय हैं, वहीं अपनी कातिलाना अदाओं से शूर्पणखा के रूप में रकुल प्रीत सिंह कहर ढाएंगी. काजल अग्रवाल मंदोदरी बनी हैं, जबकि अरुण गोविल दशरथ और लारा दत्ता कैकई का किरदार निभा रही हैं – कुणाल कपूर इंद्र देव के रोल में हैं, शीबा चड्ढा मंथरा के रूप में और इंदिरा कृष्णन कौशल्या का रोल प्ले कर रही हैं. ये सारी कास्टिंग ही अपने आप में एक धमाका है!

अब बात करते हैं उन लुक्स की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे और रकुल प्रीत सिंह जैसे बड़े सितारों के लुक सामने आ चुके हैं साई पल्लवी का मां सीता के अवतार में एक खास प्रोमो भी रिलीज हुआ था, जिसमें उनकी पूरी जर्नी दिखाई गई, और वो तो बस कमाल ही कर गया था! लेकिन एक लुक का इंतजार अभी भी है... और वो है सनी देओल का हनुमान वाला लुक. मेकर्स ने अभी तक इसे रिवील नहीं किया है, हमें भी उतनी ही बेसब्री है जितनी आपको!

फिल्म का म्यूजिक भी किसी धमाके से कम नहीं है, क्योंकि इसमें ए आर रहमान और हंस जिमर जैसे दो इंटरनेशनल लेजेंड्स जुड़े हैं. ट्रेलर और कई गाने तो पहले ही रिलीज हो चुके हैं सोचो, 'रामायण' 40 भाषाओं में रिलीज हो रही है! ये तो किसी फिल्म का नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कल्चरल इवेंट हो गया समझो. अमेरिका में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां की ऑडियंस से फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने तो फिल्म को पूरे 5 स्टार्स दिए हैं,

ये बिग बजट फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज हो रही है. इसका पहला पार्ट 5 नवंबर को रिलीज हो चुका है, वहीं दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर आएगा. हालांकि, दूसरे पार्ट की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है और ऐसी खबरें भी उड़ रही हैं कि फिल्म पोस्टपोन हो सकती है. खैर, मेकर्स ने अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, तो उम्मीद है सब चंगा सी! वैसे, कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करेगा, कमेंट्स में बताइए!