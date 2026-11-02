जागरण फिल्म फेस्टिवल 2026: वेदांग रैना और सिद्धार्थ ने जीते बेस्ट एक्टर अवॉर्ड्स, 'ऑपरेशन सफेद सागर' के लिए सिद्धार्थ को डिजिटल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड!

फ़िल्म

जागरण फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2026 का जलवा खत्म हो चुका है, और क्या कमाल की रात थी वो! मुंबई में हुए इस चार-दिवसीय फेस्टिवल में हमारे फेवरेट सितारों ने खूब शिरकत की और अवॉर्ड्स की तो बात ही अलग थी। 'मैं वापस आऊंगा' के लिए वेदांग रैना और नेटफ्लिक्स की धांसू सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' के लिए सिद्धार्थ ने बेस्ट एक्टर का खिताब अपने नाम किया। ऐसा लग रहा था कि हर कोई बस इसी पल का इंतज़ार कर रहा था।

ये फेस्टिवल 28 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चला, जिसमें कई फिल्मों की धमाकेदार स्क्रीनिंग हुई और बॉलीवुड के बहुत सारे सेलेब्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। फिर 1 नवंबर को इसकी भव्य अवॉर्ड सेरेमनी हुई, जिसने चार दिनों की इस धूम को और भी शानदार बना दिया। मुंबई के अँधेरी वेस्ट में हुए इस समारोह में सितारों का तांता लगा रहा और हर कोई इस इवेंट को देखने के लिए बेताब था।

'मैं वापस आऊंगा' के डायरेक्टर इम्तियाज अली भी इवेंट में दिखे, उनकी खुशी तो बनती ही थी, आखिर उनकी फिल्म के हीरो ने बेस्ट एक्टर का खिताब जो जीता था। वहीं, टिस्का चोपड़ा अपनी ट्रेडिशनल साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थीं, उनका लुक तो बस देखते ही बनता था। 'हनुमान अंश' के सुपरहिट गाने 'पार्वती' के लिए साधु तिवारी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला। अरे भाई, 'हनुमान अंश' 2026 की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्मों में से एक है, तो म्यूजिक भी तो टॉप क्लास होगा ही!

इस ग्लैमरस रात में रोहित शेट्टी, डेविड धवन, रणवीर शौरी और फरहाना भट्ट् जैसे कई जाने-माने चेहरे भी चार चांद लगा रहे थे। इनके अलावा, परेश रावल, इम्तियाज अली, आनंद एल राय, मोना सिंह, शारिब हाशमी, मुकेश छाबड़ा और दिव्या दत्ता जैसे सेलेब्रिटीज भी फेस्टिवल के दौरान नजर आए। कुछ और बड़े नाम जैसे सनी देओल, बॉबी देओल, दिव्या दत्ता और अमोल गुप्ते के आने की भी उम्मीद थी। मतलब, रेड कार्पेट पर सितारे कम नहीं थे, बस शाइन करने की बारी थी! मुंबई में हुई इस अवॉर्ड सेरेमनी में वाकई गजब का माहौल था।

आपको पता है, इस साल जागरण फिल्म फेस्टिवल में 500 से भी ज़्यादा फिल्मों ने अपनी किस्मत आजमाई थी! जिनमें से सिर्फ 130 बेस्ट फिल्मों को ही स्क्रीन पर आने का मौका मिला और उनकी शानदार स्क्रीनिंग हुई। इसमें भारत के अलावा 25 अलग-अलग देशों की एंट्रीज भी शामिल थीं, जिससे इस फेस्टिवल का दायरा वाकई ग्लोबल बन गया। मतलब, पूरे वर्ल्ड का सिनेमा एक छत के नीचे, क्या बात है! ये तो वाकई एक बड़ा अचीवमेंट है।

तो अब ये बताओ, इनमें से कौन सी फिल्म या सीरीज आपकी भी फेवरेट लिस्ट में है?