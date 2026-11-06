दिव्यांका-विवेक के बच्चों के नाम का सीक्रेट खुलेगा नेशनल टीवी पर!

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टीवी के पावर कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने 'पति पत्नी और पंगा 2' में एंट्री करके सबको चौंका दिया है! फैंस तो पहले ही खुश थे जब मई 2026 में दिव्यांका ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। और अब, बच्चों के जन्म के कुछ ही महीनों बाद, ये कपल अपने छोटे नवाबों के साथ रियलिटी शो में वापस आ गया है। यार, ये तो फुल ऑन फैमिली गोल हैं!

शो का नया प्रोमो वीडियो आ चुका है और उसमें दिव्यांका-विवेक अपने दोनों बच्चों के साथ सेट पर नजर आ रहे हैं। लेकिन हां, मेकर्स ने बच्चों के चेहरों पर चालाकी से इमोजी चिपकाकर सस्पेंस बढ़ा दिया है! मतलब, चेहरा रिवील तो शो में ही होगा, पर बात सिर्फ चेहरे की नहीं है। सबसे बड़ा सरप्राइज तो यह है कि दिव्यांका और विवेक अपने बच्चों के नाम पहली बार नेशनल टेलीविजन पर बताने वाले हैं! सोचो कितना इंतजार कर रहे हैं फैंस!

यह 'पति पत्नी और पंगा 2' का दिवाली स्पेशल एपिसोड होगा, जो कलर्स टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। कलर्स टीवी के इंस्टाग्राम पर जो प्रोमो वीडियो पोस्ट हुआ है, उसमें मेकर्स ने लिखा है कि "दिवाली के शुभ मौके पर दिव्यांका और विवेक करेंगे अपने बच्चों का नामकरण"। प्रोमो की शुरुआत में अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी थोड़ी मस्ती करते दिखते हैं। फिर मुनव्वर फारुकी और सोनाली बेंद्रे पूरे जोश में दिव्यांका और विवेक दहिया की ग्रैंड एंट्री अनाउंस करते हैं, और हमारे फेवरिट कपल अपने बच्चों को गोद में लिए स्टेज पर आते हैं।

मुनव्वर फारुकी तो ऑडियंस को बता रहे हैं कि बच्चों के नाम पहली बार उनके ही शो पर रिवील होंगे। मनोज तिवारी भी नामकरण संस्कार के महत्व पर बात करते दिखे। स्टेज पर मौजूद फैंस और हम सब, #DiVek के बच्चों के नाम जानने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं! कौन से क्यूट नाम सोचे होंगे इन दोनों ने? ये जानने के लिए तो हमें 7 नवंबर को कलर्स टीवी पर यह एपिसोड देखना ही पड़ेगा। कहीं आप अपना रिमोट खो न दें, क्योंकि मिस करना तो बनता ही नहीं!