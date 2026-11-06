उड़ता तीर ने मारा निशाना! आयुष्मान-सारा की जोड़ी ने किया कमाल

फ़िल्म

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही इस फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. आयुष्मान और सारा की जोड़ी ने तो जैसे जादू ही कर दिया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म को मिल रहे पॉज़िटिव वर्ड ऑफ माउथ ने तो जैसे किस्मत ही चमका दी है! तभी तो इसने आयुष्मान खुराना के करियर में कोविड के बाद का एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसे देखकर बाकी सब भी सोच में पड़ गए होंगे. 'उड़ता तीर' अब आयुष्मान खुराना के करियर की पांचवी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है, जिसने कोविड के बाद ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया है. छठे दिन, यानी बुधवार को, इसने 2.65 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि पांचवे दिन इसकी कमाई 3.4 करोड़ थी. भले ही छठे दिन कलेक्शन में 22.06% की मामूली गिरावट दिखी हो, पर इसकी परफॉरमेंस तो सॉलिड रही है! फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन छह दिनों में 28.82 करोड़ हो चुका है, और इसका ग्रॉस कलेक्शन 34.02 करोड़ तक पहुँच गया है.

'उड़ता तीर' ने आयुष्मान खुराना की 'चंडीगढ़ करे आशिकी' (28.5 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है और अब उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पोस्ट-कोविड फिल्मों की लिस्ट में पांचवे नंबर पर आ गई है. माना जा रहा है कि गुरुवार की कमाई के बाद यह 'डॉक्टर जी' को भी पीछे छोड़ देगी. माना जा रहा है कि 'रामायण' की रिलीज में सात दिन बाकी हैं और इन दिनों में फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है.

आयुष्मान खुराना की पोस्ट-कोविड हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्में यहाँ देखें:

थामा - 157.05 करोड़

ड्रीम गर्ल 2 - 105 करोड़

पति पत्नी और वो दो - 59.29 करोड़

डॉक्टर जी - 30 करोड़

उड़ता तीर - 38.82 करोड़

चंडीगढ़ करे आशिकी - 28.5 करोड़

एन एक्शन हीरो - 10.89 करोड़

अनेक - 8.15 करोड़

फिल्म 'उड़ता तीर' का निर्देशन आकाश कौशिक ने किया है, और इसे करण जौहर के साथ अन्य ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान के अलावा मुकुल देव, गुलशन ग्रोवर, राम कपूर और राहुल बोस जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. तो क्या कहते हो? आयुष्मान और सारा की ये 'उड़ता तीर' की जोड़ी, क्या बॉलीवुड की नई 'फेवरेट' बनने वाली है? कमेंट्स में बताओ!