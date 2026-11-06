60 की उम्र में प्यार! आशीष विद्यार्थी ने बताया दूसरी शादी का सीक्रेट, कहा "मुझे प्यार से प्यार है"

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एक्टिंग की दुनिया के मंझे हुए खिलाड़ी, आशीष विद्यार्थी, ने 25 मई 2023 को जब दूसरी शादी की थी, तो इंटरनेट पर एक अलग ही तूफान आ गया था. बंदे ने एकदम शांति से, असम की फैशन एंटरप्रेन्योर रुपाली बरुआ के साथ कोलकाता में एक रजिस्ट्री मैरिज कर ली थी – सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों और परिवार के बीच. शादी तो हो गई, लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ! लोग हैरान थे कि अरे भाई, लगभग 60 साल की उम्र में कौन दोबारा शादी करता है? उम्र का सवाल उठाया गया, और फिर क्या था, सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की तो लाइन लग गई. तरह-तरह के सवाल और कमेंट्स सामने आए.

अब, अपनी दूसरी शादी के पूरे तीन साल बाद (हां, सही पढ़ा आपने, पूरे तीन साल! समय कितनी जल्दी बीत जाता है!), आशीष विद्यार्थी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है. शुभाकंर मिश्रा के पॉडकास्ट पर उन्होंने खुलकर बताया है कि उन्होंने ये इतना बड़ा और पर्सनल फैसला आखिर क्यों लिया. उनका फंडा एकदम क्लियर है, बॉस: उन्हें एक वैवाहिक संबंध में रहना था, और बस रहना था!

आशीष विद्यार्थी ने अपनी दिल की बात एकदम खुलकर सामने रख दी. उन्होंने बताया कि वे किसी के साथ रहना, घूमना और घर पर वक्त बिताना चाहते हैं. मतलब, यार, बंदे को साफ-साफ एक साथी की ज़रूरत है, अकेलेपन से उन्हें बिल्कुल परहेज है! उन्होंने तो ये तक बता दिया कि उन्हें कपल्स से मिलना भी इतना अच्छा लगता है कि उनके फोन में कितने सारे कपल्स के नंबर्स सेव हैं. अब आप ही बताओ, जो इंसान इतना 'कपल्स गोल' वाला हो, वो अकेला कैसे रह सकता है? हमें तो लगता है, उनका फोन 'प्यार और दोस्ती' के नोटिफिकेशन से ही भरा रहता होगा!

और उनका तो सीधा-साधा हिसाब है, उन्हें प्यार से प्यार है. अब इससे ज्यादा साफ-साफ कोई क्या ही बोलेगा! उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनके घर आता है और उनके साथ बैठकर खाना खाता है. उन्हें अकेले रहना बिलकुल पसंद नहीं है. वैसे, एक्टर साहब ने ये भी कहा कि जो लोग उन्हें पसंद नहीं होते, उनसे वो दूर ही रहते हैं, और इस बात पर उन्हें किसी से कोई खास नाराजगी भी नहीं है. मतलब, क्लियर कट फंडा – जिनकी वाइब मैच न करे, राम-राम!

ये बात भी याद रखने वाली है कि आशीष विद्यार्थी की पहली शादी 2001 में एक्ट्रेस राजोशी उर्फ पीलू विद्यार्थी से हुई थी. दोनों के बेटे अर्थ विद्यार्थी हैं. पर ज़िंदगी है, उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं. 2022 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया था. लेकिन इनकी कहानी में एक खूबसूरत ट्विस्ट है – आशीष की दूसरी शादी के बाद उनकी एक्स-वाइफ पीलू विद्यार्थी ने खुद कहा था कि उनके बीच कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं था और वे आज भी दोस्त हैं. अब बताओ, ऐसे मैच्योर और मॉडर्न रिलेशनशिप को तो हमारी तरफ से पूरे नंबर हैं!

तो अगली बार जब कोई अंकल या आंटी कहें कि "इस उम्र में ये सब कौन करता है?", तो आशीष विद्यार्थी का ये जवाब याद दिला देना. प्यार और companionship की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, गुरु! दिल की बात माननी चाहिए, दुनिया क्या कहती है, छोड़ो! क्या कहते हो, हम सही बोल रहे हैं ना?