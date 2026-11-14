विद्या बालन: मनहूस कहे जाने से नेशनल अवॉर्ड तक, क़िस्सा एक शेरनी का!

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बॉलीवुड में विद्या बालन का नाम सुनते ही दिमाग में 'कहानी', 'द डर्टी पिक्चर' और 'तुम्हारी सुलू' जैसी फ़िल्में आती हैं. उनकी एक्टिंग का लोहा हर कोई मानता है. पर यार, आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहाँ तक पहुँचना उनके लिए कतई आसान नहीं था. शुरुआती करियर में तो उन्हें ‘मनहूस’ तक कहा गया था!

शुरुआती संघर्ष और 'मनहूस' का टैग

मुंबई में जन्मी विद्या का परिवार वैसे तो केरल के पलक्कड़ से है. उनके पिता पीआर बालन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थे और माँ सरस्वती बालन गृहिणी. उन्होंने चेंबूर से पढ़ाई की और सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन व मास्टर्स किया. बचपन से ही माधुरी दीक्षित और शबाना आज़मी की फैन थीं और आठ साल की उम्र में ‘तेजाब’ देखने के बाद ही उन्होंने एक्टर बनने का पक्का मन बना लिया था.

सोलह साल की उम्र में विद्या को एकता कपूर के पॉपुलर शो 'हम पाँच' में राधिका माथुर का किरदार मिला. चश्मे वाली शांत लड़की का किरदार लोगों को खूब पसंद आया. पर कॉलेज की पढ़ाई के चलते उन्हें ये शो छोड़ना पड़ा. इसके बाद विद्या ने करीब साठ विज्ञापनों में काम किया और यहीं उनकी मुलाक़ात डायरेक्टर प्रदीप सरकार से हुई. उन्होंने यूफोरिया के 'कभी आना तू मेरी गली' और शुभा मुद्गल व पंकज उधास के म्यूजिक वीडियो में भी काम किया. उन्हें तब कहाँ पता था कि ये म्यूजिक वीडियो आगे उनकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं.

फिल्मों में एंट्री के लिए जब वो साउथ की तरफ गईं, तो मोहनलाल के साथ मलयालम फिल्म 'चक्रम' मिली. ये तो उनके लिए सपने के सच होने जैसा था. पर क्या करें यार, फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और प्रोडक्शन दिक्कतों की वजह से बीच में ही बंद हो गई. मोहनलाल जैसे बड़े स्टार की फिल्म का यूं बंद होना किसी को हज़म नहीं हुआ और सारा इल्ज़ाम विद्या पर मढ़ दिया गया. कुछ प्रोड्यूसर्स ने तो उन्हें ‘अनलकी’ और ‘मनहूस’ ही मान लिया. हद ही हो गई, है ना?

अपमानजनक टिप्पणियां और टूटा दिल

इस घटना के बाद तो समझो, विद्या का करियर ही डांवाडोल हो गया. उन्हें लगभग एक दर्जन तमिल और मलयालम फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया. तमिल फिल्म 'रन' में आर. माधवन के साथ एक शेड्यूल पूरा करने के बाद उन्हें हटाकर मीरा जैस्मिन को ले लिया गया. 'मनसेल्लम' में भी पहले विद्या थीं, पर बाद में उनकी जगह तृषा को कास्ट कर लिया गया. एक मलयालम फिल्म 'कलारी विक्रमन' की शूटिंग तो हुई, पर वो सिनेमाघरों तक पहुँच ही नहीं पाई. बोले तो, रिजेक्शन्स की भरमार थी!

पर यार, फिल्मों से निकाले जाने से भी ज़्यादा दर्दनाक उनके लुक पर हुए भद्दे कमेंट्स थे. एक तमिल फिल्म के प्रोड्यूसर ने तो उनसे मिलने से ही मना कर दिया था. जब वो अपने पेरेंट्स के साथ उनसे मिलने चेन्नई गईं, तो उस प्रोड्यूसर ने सीधे सवाल दाग दिया, “क्या ये हीरोइन जैसी दिखती भी है?” सोचो ज़रा, ऐसा कोई कैसे कह सकता है? इस बात से विद्या इतनी टूट गईं कि करीब छह महीने तक उन्होंने आईने में अपनी शक्ल तक नहीं देखी. ये दौर उनके लिए मानसिक रूप से बहुत मुश्किल था, उन्होंने एक्टिंग छोड़ने तक का सोचा था. एक पत्रकार ने तो उन्हें किसी बड़े बैनर की फिल्म में साइन होने की फ़र्ज़ी खबर छपवाने की सलाह दी, ताकि 'मनहूस' का टैग हट जाए, पर विद्या ने मना कर दिया. यार, ये होती है असली हिम्मत!

प्रदीप सरकार का साथ और 'परिणीता' का जादू

साउथ में लगातार निराशा हाथ लगने के बाद, विद्या ने फिर से विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो पर फोकस किया. यहीं पर प्रदीप सरकार उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आए. प्रदीप सरकार को विद्या की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था और 'कभी आना तू मेरी गली' में उनकी परफॉरमेंस देखकर वो काफी इम्प्रेस थे. उन्हें लगा कि विद्या कैमरे के सामने किसी भी किरदार में ढल सकती हैं.

प्रदीप सरकार ने उन्हें फिल्म 'परिणीता' में कास्ट करने का मन बना लिया. हालांकि, फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा को शुरुआत में विद्या पर पूरा भरोसा नहीं था. वो किसी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस को लेना चाहते थे. पर विद्या ने भी हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए साठ से भी ज़्यादा स्क्रीन टेस्ट दिए! गीतकार शांतनु मोइत्रा और स्वानंद किरकिरे ने भी बताया कि प्रदीप सरकार ने विद्या को कास्ट करवाने के लिए कितनी मेहनत की थी. और देखो, मेहनत रंग लाई!

साल 2005 में 'परिणीता' रिलीज़ हुई और विद्या बालन के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई. उन्होंने ललिता के किरदार को ऐसे निभाया कि सब देखते रह गए. सैफ अली खान और संजय दत्त भी इस फिल्म में थे. इस फिल्म के लिए विद्या को फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवॉर्ड मिला और बॉलीवुड में एक दमदार एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहचान बनी. विद्या ने बाद में बताया था कि जब वो मुंबई में एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में थीं, तब विधु विनोद चोपड़ा का फ़ोन आया. विद्या को लगा कि शायद फिर से रिजेक्ट होने की खबर मिलेगी, पर चोपड़ा ने कहा, “तुम मेरी परिणीता हो!” ये सुनकर विद्या इमोशनल हो गईं. जिस लड़की को ‘मनहूस’ कहकर फिल्मों से निकाला गया था, उसने कमबैक क्या धांसू मारा, भाईसाब! आगे चलकर उन्होंने नेशनल अवॉर्ड भी अपने नाम किया. अब बताओ, कौन कहता है किस्मत पलटी नहीं मारती?