सोहेल खान की पोस्ट में दिखी 'हवा क्लीनिंग मशीन', क्या अब यही है नया लग्जरी ट्रेंड?

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दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई शहरों में हवा इतनी ज़हरीली हो चुकी है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है. डॉक्टर्स तो इस प्रदूषण को फेफड़ों के कैंसर का बड़ा कारण भी बता रहे हैं. ऐसे में लोग अपने घरों में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी बीच बॉलीवुड के खान परिवार की एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया है.

हाल ही में सोहेल खान ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने पिता सलीम खान और मां सलमा खान की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में दोनों आराम से बैठे हुए हैं. सोहेल ने इसके साथ लिखा, "दुनिया में उनसे ज़्यादा खुशनसीब कोई बच्चा नहीं हो सकता." इस तस्वीर में सलीम और सलमा खान के ठीक पीछे एक खास मशीन नज़र आ रही थी – एक डायसन (Dyson) एयर प्यूरीफायर.

हवा के लिए अब नहीं कोई समझौता

सुपरस्टार सलमान खान की ज़िंदगी से जुड़ी छोटी-छोटी बातें अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं. कभी उनकी महंगी कारें, तो कभी उनका घर या लाइफस्टाइल. लेकिन इस बार चर्चा किसी लग्जरी कार या फैंसी घड़ी की नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन की है जिसकी ज़रूरत आज देश के करोड़ों लोगों को महसूस हो रही है. दरअसल, सोहेल की पोस्ट में दिखा यह सफेद डायसन एयर प्यूरीफायर कोई साधारण पंखा नहीं है. इसका ब्लेडलेस लूप डिज़ाइन डायसन की खास पहचान है, जो इसे बिना खुले ब्लेड वाला एक टावर डिज़ाइन देता है. यह एयर प्यूरीफायर के साथ-साथ पंखे की तरह हवा भी देता है. तस्वीर से मॉडल का सटीक पता तो नहीं चलता, पर यह डायसन के 'प्यूरिफायर कूल' (Purifier Cool) सीरीज़ जैसा दिख रहा है.

आखिर क्या है इस हाई-टेक मशीन में खास?

डायसन अपने एयर प्यूरीफायर के लिए खास डिज़ाइन और तकनीक का इस्तेमाल करता है. कंपनी के 'प्यूरिफायर कूल' मॉडल में आपको सामान्य पंखे की तरह घूमते हुए ब्लेड नहीं दिखेंगे. इसकी जगह ऊपर की तरफ एक बड़ा अंडाकार लूप दिया जाता है. यह मशीन कमरे की हवा को अपने फिल्टर सिस्टम से गुजारती है. इसके बाद, साफ की गई हवा को 'एयर मल्टीप्लायर' (Air Multiplier) तकनीक की मदद से कमरे में फैलाया जाता है.

डायसन का दावा है कि उसके कुछ 'प्योर कूल' (Pure Cool) मॉडल हवा में मौजूद 0.1 माइक्रोन तक के बेहद छोटे कणों को 99.95 फीसदी तक पकड़ सकते हैं. इसमें 'हेपा' (HEPA) फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का इस्तेमाल होता है. 'हेपा' फिल्टर धूल, धुएं और हवा में मौजूद छोटे प्रदूषण कणों को पकड़ता है, जबकि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर कुछ गैसों और बदबू को कम करने में मदद करता है. इसमें सेंसर भी होते हैं जो कमरे की हवा में प्रदूषण के स्तर को पहचानते हैं, और कुछ मॉडल तो स्क्रीन पर PM2.5, PM10 और दूसरे प्रदूषकों की जानकारी भी दिखाते हैं. यानी, यह सिर्फ हवा को ठंडा करने वाला पंखा नहीं, बल्कि हवा को साफ करके उसे कमरे में चारों तरफ फैलाने का काम भी करता है.

इतनी 'साफ हवा' के लिए कितना खर्च?

साफ हवा एक लग्जरी बन गई है, और डायसन के एयर प्यूरीफायर प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, यानी इनकी कीमत भी प्रीमियम ही है! भारत में कंपनी के अलग-अलग मॉडल की कीमतें अलग-अलग हैं. कंपनी की भारतीय वेबसाइट पर 'प्यूरिफायर कूल पीसी1' (Purifier Cool PC1) की कीमत 39,900 रुपये है, जबकि 'प्यूरिफायर कूल पीसी2 डी-नॉक्स' (Purifier Cool PC2 De-Nox) की कीमत 54,900 रुपये है. कंपनी के 'प्यूरिफायर हॉट+कूल' (Purifier Hot+Cool) मॉडल भी उपलब्ध हैं जो हवा साफ करने के साथ-साथ गर्म हवा भी देते हैं. हालांकि, सोहेल खान की तस्वीर में दिख रही मशीन का मॉडल कंफर्म नहीं है, इसलिए उसकी सटीक कीमत बताना मुश्किल है.

बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी खतरा

सवाल यह है कि आखिर एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत इतनी क्यों बढ़ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण देश के कई शहरों में लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण है. खासकर दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत के साथ हवा की गुणवत्ता बुरी तरह से खराब हो जाती है. 12 नवंबर 2026 की सुबह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI सुबह सात बजे 321 दर्ज किया गया था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. दिल्ली के कई इलाकों जैसे चांदनी चौक में AQI 387 और जाफरपुर में 399 तक पहुंच गया था, जबकि अन्य इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर 350 के पार रहा.

दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में भी प्रदूषण लोगों की चिंता बढ़ा रहा है. हवा में PM2.5 और PM10 जैसे छोटे कणों की मात्रा बढ़ने से सांस लेने में परेशानी हो रही है. अब लोग सिर्फ बाहर निकलते समय मास्क लगाने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि घर के अंदर की हवा को भी साफ रखने के तरीके ढूंढ रहे हैं. तो आप बताइए, क्या आपके घर में भी अब "सांस लेने वाली हवा" एक लग्जरी आइटम बन गई है?