रणबीर कपूर से आदिनाथ कोठारे का 'रामायण' वाला धांसू कनेक्शन, सुनकर कहेंगे 'क्या गजब इत्तेफाक!'

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एक्टर आदिनाथ कोठारे ने हाल ही में रणबीर कपूर के साथ अपने स्कूल के दिनों और उनके परिवारों के बीच एक मज़ेदार कनेक्शन का खुलासा किया है. यह कहानी उनके रामायण में भरत के किरदार और रणबीर के राम के रोल से जुड़ी है, जो सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा.

आदिनाथ ने बताया कि रणबीर स्कूल में उनके सीनियर थे. दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे और साथ में क्रिकेट खेला करते थे. आदिनाथ को याद है, "रणबीर स्कूल में मेरे सीनियर थे. हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे और साथ में क्रिकेट खेलते थे. मुझे याद है कि एक बार स्कूल में विनय गांधी ने मुझे रणबीर से मिलवाया था."

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, दोस्तों! आदिनाथ ने अपने और रणबीर के बीच एक और कमाल का इत्तेफाक बताया. उनके पिता, जो बचपन में चाइल्ड एक्टर थे, उन्होंने 'घर घर की कहानी' में नीतू सिंह के भाई का रोल किया था. अब सोचिए, क्या कनेक्शन है! आदिनाथ ने खुद कहा, "मेरे पिता अपने बचपन में चाइल्ड एक्टर थे. उन्होंने 'घर घर की कहानी' में नीतू सिंह के भाई का रोल किया था. क्या इत्तेफाक है कि मैं 'रामायण' में रणबीर के भाई का रोल कर रहा हूं."

सही में, ये सुनकर कौन नहीं कहेगा, 'ये तो किस्मत कनेक्शन है बॉस!' अब आदिनाथ कोठारे नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट 1' में भगवान राम के छोटे भाई भरत का दमदार किरदार निभा रहे हैं. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम बने हैं, साईं पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के रोल में कहर बरपा रहे हैं.

नमित मल्होत्रा ​​और यश द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म ऋषि वाल्मीकि की पवित्र रामायण पर आधारित है. नितेश तिवारी और श्रीधर राघवन ने इसकी कहानी लिखी है. यह दो-पार्ट में बन रही फिल्म का पहला भाग है, जिसमें भगवान राम के बचपन से लेकर उनके 14 साल के वनवास तक की कहानी दिखाई गई है. ये फिल्म 5 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी. फिल्म में रवि दुबे, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं. आदिनाथ का एक्टिंग सफर उनके पिता की फिल्म 'माझा चकुला' (1994) में एक चाइल्ड एक्टर के रूप में शुरू हुआ था, जिसके बाद उन्होंने 'वेद लवी जीवा' से बतौर एक्टर डेब्यू किया. अब बताओ, ये सारी बातें सुनकर तुम्हें भी नहीं लगता कि ये फिल्मी दुनिया कितनी छोटी और मज़ेदार है?