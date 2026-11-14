अमृता राव की बहन प्रीतिका ने कर ली शादी! दूल्हे का चेहरा किया ब्लर, श्री श्री रविशंकर ने दिया आशीर्वाद

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एक्ट्रेस अमृता राव की बहन प्रीतिका राव अब मिस से मिसेज हो गई हैं! उन्होंने शादी कर ली है और इंस्टाग्राम पर वेडिंग फोटोज पोस्ट कर फैंस को सरप्राइज दिया है.

प्रीतिका की शादी बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में पूरी सादगी के साथ हुई, जहाँ उन्होंने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का आशीर्वाद लिया. उनकी इंटीमेट वेडिंग में सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. लेकिन, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो है दूल्हे का मिस्ट्री अवतार! प्रीतिका ने पति की पहचान रिवील नहीं की है और उनकी तस्वीरों में भी पति का चेहरा ब्लर कर रखा है. लाल साड़ी में दुल्हन बनीं प्रीतिका बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

शादी की कई रस्में निभाते हुए तस्वीरें सामने आई हैं. एक फोटो में कपल के साथ श्री श्री रविशंकर भी नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने नए शादीशुदा जोड़े को बधाई दी. प्रीतिका ने अपनी लंबी-चौड़ी पोस्ट में लिखा, "अपने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, पेरेंट्स, बहन अमृता राव, रिश्तेदारों और दोस्तों के आशीर्वाद से मैंने बेंगलुरु के खूबसूरत और शांत आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में शादी की."

उन्होंने आगे कहा, "गुरुदेव मेरी शादी समारोह में शामिल हुए, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया. ये खास पल मेरी शादी के सबसे बड़े हाईलाइट रहे." प्रीतिका ने बताया कि उनकी शादी पारंपरिक तमिल-ब्राह्मण परिवार में हुई है, जिसकी संस्कृति उनकी कर्नाटक की मैंगलोरियन जड़ों और परंपराओं से काफी मिलती-जुलती है.

क्यों रखा पति को सीक्रेट?

पोस्ट में प्रीतिका ने साफ किया कि वे शादी की कुछ चुनिंदा तस्वीरें ही शेयर कर रही हैं, क्योंकि वे अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखना चाहतीं. अब ये बात कितनी हजम होती है, ये तो आप ही बताइए! शादी करके, फोटो शेयर करके, और फिर कहो कि प्राइवेसी चाहिए — गजब हो गया यार! पर चलो, सबकी अपनी चॉइस होती है.

एक्ट्रेस ने 2026 में मिली अपनी उपलब्धियों के लिए फैंस का आभार भी जताया. उन्होंने बताया कि तीन साल पहले उन्होंने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के इंटरव्यू के साथ अपना पहला पॉडकास्ट शुरू किया था. हाल ही में उन्हें संस्कृति मंत्रालय की ओर से उनके वैदिक ज्योतिष पॉडकास्ट के लिए सम्मानित भी किया गया है. प्रीतिका ने 2026 में मिले इस माइलस्टोन के लिए अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया है.

प्रीतिका ने 2010 में तमिल फिल्म 'चिक्कू बुक्कू' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था और उन्हें टीवी शो 'बेइंतहा' से काफी फेम मिला था. आजकल वे एक्टिंग से दूर रहकर आध्यात्मिक पॉडकास्ट करती हैं. अब बस एक ही सवाल है, क्या कभी प्रीतिका अपने पति का चेहरा रिवील करेंगी या ये सस्पेंस चलता रहेगा?