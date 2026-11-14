बिग बॉस में एंट्री: ऑडिशन नहीं, फिर कैसे घुसते हैं इस घर में?

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टीवी और ओटीटी पर हर साल आने वाला रियलिटी शो बिग बॉस दर्शकों के बीच हमेशा से ही बेहद पॉपुलर रहा है। कोई अपनी बेबाक बातों से सबका दिल जीत लेता है, तो कोई अपने झगड़ों, गहरी दोस्ती या अनोखे स्टाइल से पूरे देश में फेमस हो जाता है। यही वजह है कि आम लोगों से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज तक, हर कोई एक बार बिग बॉस के घर का हिस्सा बनना चाहता है।

लेकिन इस सबके बीच एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिग बॉस में एंट्री मिलती कैसे है? बहुतों को लगता है कि इसमें भी दूसरे रियलिटी शोज की तरह ऑडिशन देने पड़ते हैं, तो कुछ सोचते हैं कि इसके लिए कोई खास फॉर्म भरना होता है, जिसके बाद मेकर्स खुद कंटेस्टेंट्स को चुनते हैं। अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं, तो आज हम आपको बिग बॉस में एंट्री के सारे 'सीक्रेट' बताते हैं।

ऑडिशन नहीं, ये तो 'इनविटेशन' वाला गेम है!

भाईसाब, अगर आपको लगता है कि बिग बॉस में जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और फिर ऑडिशन के कई राउंड से गुजरना होता है, तो आप गलत हैं। अगस्त 2026 में खुद बिग बॉस की आवाज, यानी नैरेटर विजय विक्रम सिंह ने इस बारे में एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि हिंदी बिग बॉस कोई ऑडिशन बेस्ड शो नहीं, बल्कि एक 'इनविटेशन बेस्ड' रियलिटी शो है। इसका सीधा मतलब है कि शो की टीम को जब भी किसी खास तरह के कंटेस्टेंट की जरूरत होती है या कोई पर्सनैलिटी उन्हें पसंद आती है, तो वे खुद ही उन लोगों से संपर्क करते हैं। अगर कोई आपको यह दावा करता है कि वह आपको बिग बॉस में एंट्री दिलवा सकता है, तो समझ लीजिए कि वह बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है।

हां, एक बात और है! अगर कभी शो में आम जनता की एंट्री का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसके लिए वूट या कलर्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं। ऐसे में आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो और कुछ जरूरी जानकारी भरकर आवेदन करना होता है।

मेकर्स की 'टैलेंट हंट' टीम: इन्हें क्या चाहिए?

बिग बॉस के लिए कंटेस्टेंट चुनने का काम मेकर्स की एक खास टीम करती है। यह टीम सिर्फ ऐसे लोगों की तलाश में रहती है, जिनकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार हो कि वो ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकें। इसके लिए सोशल मीडिया पर छाए लोकप्रिय चेहरों, जाने-माने कलाकारों, ट्रेंडिंग इन्फ्लुएंसर्स और अपने-अपने फील्ड में पहचान बना चुके लोगों पर लगातार नजर रखी जाती है। लेकिन सिर्फ लोकप्रियता ही सब कुछ नहीं है। मेकर्स कंटेस्टेंट चुनते समय उनकी बातचीत करने के तरीके, उनके विचारों, उनके कॉन्फिडेंस और सबसे अहम, दूसरे लोगों के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता को भी बहुत बारीकी से देखते हैं।

शो में अलग-अलग सोच और मिजाज वाले लोगों को शामिल करने की पूरी कोशिश की जाती है। इसका मकसद है कि घर के अंदर दिलचस्प परिस्थितियां बन सकें। जब संभावित कंटेस्टेंट मिल जाते हैं, तो फिर उनसे संपर्क साधा जाता है ।

अगर आपको 'बिग बॉस' वाला फील चाहिए तो ऐसे करें तैयारी!

अगर आप भी कभी बिग बॉस के घर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सिर्फ लोकप्रिय होने के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी को चमकाने पर ध्यान देना चाहिए। अपने टैलेंट और विचारों को सोशल मीडिया पर खुलकर सामने रखें, ताकि लोग आपको आपके काम और आपकी असली पर्सनैलिटी से पहचान सकें।

बिग बॉस का घर एक ऐसी जगह है जहां आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ सकता है जिनकी सोच आपसे बिल्कुल अलग हो सकती है। इसलिए, अपनी बात को साफ और सटीक तरीके से रखना सीखें और दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनें। कैमरे के सामने बेझिझक बोलने की आदत डालें और अपनी राय को बिना किसी झिझक के पेश करने का अभ्यास करें।

सबसे अहम बात, बिग बॉस का घर आपकी आम जिंदगी से बहुत अलग होता है। वहां आपको अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहना पड़ता है, सुविधाएं भी सीमित होती हैं, और चौबीसों घंटे कैमरे आप पर नजर रखते हैं। ये सब मानसिक रूप से काफी चुनौती भरा हो सकता है। इसलिए, अगर आप कभी इस घर का हिस्सा बनने की सोच रहे हैं, तो अपनी मेंटल हेल्थ को मजबूत बनाने पर काम करें। आखिर, क्या आप इस 'चैलेंज' के लिए तैयार हैं?