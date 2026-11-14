अंतरा मोतीवाला मारवाह की दिवाली: काफ्तान साड़ी में जलवा, जाह्नवी-अर्जुन की भाभी ने लूटी लाइमलाइट!

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बॉलीवुड की लाइमलाइट अक्सर कपूर खानदान के सितारों पर ही रहती है, लेकिन इस बार किसी और ने अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया है. बात हो रही है अर्जुन कपूर के कजिन मोहित मारवाह की पत्नी, अंतरा मोतीवाला मारवाह की. उन्होंने अपनी दिल्ली वाली दिवाली की कुछ शानदार तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, और भाई, इन फोटोज में तो उनका स्टाइल देखने लायक है.

अब भले ही अंतरा अपनी ननदों जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, शनाया कपूर और सोनम कपूर की तरह फिल्मों में नहीं हैं, लेकिन फैशन के मामले में वो किसी सुपरस्टार से कम नहीं लगतीं! उनका फैशनसेंस कमाल का है और ये बात उनकी नई दिवाली फोटोज से एक बार फिर साबित हो गई है.

उनकी ग्लैमरस काफ्तान साड़ी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और कहना पड़ेगा, वो पूरी तरह से छा गई हैं! देखकर लगता है, फैमिली फंक्शन में भी स्टाइल गेम ऑन रखना हो तो अंतरा मोतीवाला मारवाह से टिप्स ले सकते हैं. क्या कहते हो?