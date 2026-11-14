तनुश्री विवाद पर महेश मांजरेकर का बड़ा बयान: "सेट पर कुछ नहीं हुआ, नाना ने बेवजह झेला दुख!"

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एक्टर और फिल्ममेकर महेश मांजरेकर ने हाल ही में अपने खास दोस्त और दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर को याद करते हुए कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं. उन्होंने कहा कि नाना ने तनुश्री दत्ता विवाद की वजह से 'बिना किसी गलती के बहुत दुख झेला'. मांजरेकर को इस बात का भी अफसोस है कि गोवा में 8 अक्टूबर 2026 को नाना के निधन से पहले वह उनसे आखिरी बार मिल नहीं पाए थे.

न्यूज18 मराठी से बातचीत में महेश मांजरेकर ने 2018 के तनुश्री दत्ता विवाद पर अपनी राय सामने रखी. उन्होंने साफ-साफ कहा कि फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर 'कुछ भी गलत नहीं हुआ था', और इस पुराने मामले को बेवजह तूल दिया गया था.

'सेट पर मौजूद हर शख्स को मैं जानता था'

मांजरेकर ने बताया कि वह 2008 में आई फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर मौजूद हर शख्स को पर्सनली जानते थे. उन्होंने कहा, "कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर सब उनका समर्थन करें और एक व्यक्ति न करे, तो उन्हें पसंद नहीं आता. वे पुरानी बातों को फिर से उठाते हैं." उन्होंने आगे दावा किया, "मुझे पता है उस दिन सेट पर क्या हुआ था. वहां मौजूद सभी लोग मेरे परिचित थे और सभी ने मुझे बताया कि सेट पर कुछ भी नहीं हुआ था. इस मामले को बेवजह उछाला गया."

मांजरेकर के मुताबिक, नाना पाटेकर को इस पूरे विवाद के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ा, वो भी बिना किसी वजह के. मांजरेकर ने ये भी कहा कि ऐसी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अपनी राय बनाता है और "इसका कोई इलाज नहीं है." सोशल मीडिया की दुनिया में तो छोटी सी बात भी आग की तरह फैल जाती है, है ना?

तनुश्री विवाद की पूरी कहानी

नाना पाटेकर के निधन के बाद, एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके इस विवाद को फिर से हवा दे दी थी, जिसके बाद यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया था.

ये पूरा विवाद 2008 में फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था. मार्च 2008 में मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में एक गाने की शूटिंग चल रही थी, जब तनुश्री ने आरोप लगाया कि नाना पाटेकर ने डांस स्टेप सिखाने के बहाने उनके करीब आने और गलत तरीके से छूने की कोशिश की. उन्होंने यह भी कहा कि गाने की कोरियोग्राफी में कुछ ऐसे इंटिमेट स्टेप्स जोड़े गए, जिनसे उन्हें अनकम्फर्टेबल महसूस हुआ. जब तनुश्री ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने शूटिंग बीच में ही छोड़ दी थी. उनके मुताबिक, इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो के बाहर उनकी कार पर अटैक किया था. इस मामले में उन्होंने पुलिस और सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) से शिकायत भी की थी.

सितंबर 2018 में, तनुश्री ने एक टीवी इंटरव्यू में इस घटना को फिर से उठाया, जिसके बाद यह मामला नेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बन गया. उन्होंने मुंबई पुलिस में नाना पाटेकर, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, डायरेक्टर राकेश सारंग और प्रोड्यूसर समी सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन, 2019 में मुंबई पुलिस ने पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात कहते हुए अदालत में बी-समरी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी. फिर 2025 में, मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत ने भी सबूतों की कमी और शिकायत में हुई देरी के आधार पर नाना पाटेकर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खारिज कर दी थी.

2024 में लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में, नाना पाटेकर से पूछा गया था कि क्या उन्हें तनुश्री के आरोपों पर गुस्सा आया था. इस पर नाना ने कहा था, “झूठ है, तो गुस्सा किस बात का? अब जो बातें हो गई थीं, उसके बारे में क्या बोलें. मुझे गुस्सा नहीं आया.” एफआईआर के सवाल पर नाना ने कहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था.

75 साल की उम्र में 8 अक्टूबर 2026 को गोवा के एक अस्पताल में हार्ट अटैक से नाना पाटेकर का निधन हो गया था. डॉक्टर्स ने करीब 45 मिनट तक सीपीआर दिया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.