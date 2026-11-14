अर्शदीप सिंह ने कर ली सगाई, दुल्हन हैं इतनी पढ़ी-लिखी एक्ट्रेस!

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भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अब सिंगल नहीं रहे! उन्होंने पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल समरीन कौर से सगाई कर ली है। समरीन ने 11 नवंबर 2026 को खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर इस खुशखबरी का ऐलान किया। इन तस्वीरों में वो अपनी सगाई की अंगूठी फ्लॉन्ट करती और अर्शदीप के साथ प्यार भरे पल बिताती नजर आईं।

समरीन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कैप्शन में लिखा कि “जिंदगी ने उन्हें एक-दूसरे का साथ देकर सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है।” भई, ये तो हुई असली वाली 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' वाली फीलिंग! इस खबर के सामने आते ही फैंस के बीच समरीन कौर के बारे में जानने की दिलचस्पी बढ़ गई है। आखिर कौन है ये टैलेंटेड हसीना जिसने अर्शदीप का दिल जीत लिया?

तो सुनो, समरीन कौर का जन्म 1999 में जम्मू-कश्मीर में हुआ था। इनके घर में शिक्षा को काफी महत्व दिया जाता है, क्योंकि इनके माता-पिता दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। मां प्रोफेसर हैं और पिता भी इसी फील्ड में काम करते हैं। मतलब, टैलेंट और दिमाग का डबल पैकेज है समरीन।

समरीन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद पुणे के सिम्बायोसिस से बी.कॉम (ऑनर्स) की डिग्री ली। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ से एमबीए की पढ़ाई भी पूरी की। पढ़ाई के साथ-साथ उनका मन मॉडलिंग और एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी खूब लगता था। लगता है पहले से ही तय था कि बड़ी स्टार बनेंगी!

साल 2018 समरीन की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी साल उन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में स्टेट फाइनलिस्ट बनकर अपनी पहचान बनाई। इसके बाद मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया के दरवाजे खुलते चले गए और उन्हें फिल्मों व म्यूजिक वीडियो में काम मिलने लगा।

समरीन बॉलीवुड फिल्म '83' में भी नजर आ चुकी हैं, जिसे कबीर खान ने डायरेक्ट किया था और रणवीर सिंह ने इसमें कपिल देव का रोल निभाया था। इसके अलावा, उन्होंने 'नेल पॉलिश' (2021), 'सरदार जी 2' और 'जिंद माही' जैसी फिल्मों में भी काम किया है। पंजाबी म्यूजिक वीडियो में भी उनका जलवा कायम है, जहां उन्होंने बादशाह और जस्सी गिल जैसे बड़े सिंगर्स के साथ भी काम किया है। भई, इतने टैलेंट के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी इनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है।

इंस्टाग्राम पर उनके 4.4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो दिखाता है कि फैंस उनकी हर पोस्ट का कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं। और हां, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 15 करोड़ रुपये बताई जाती है। मतलब सिर्फ स्मार्ट नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट भी हैं हमारी नई 'भाभी'!

अब तो बस इंतजार है कि कब ये पावर कपल शादी के बंधन में बंधेगा, है ना?