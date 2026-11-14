वेब सीरीज के बाद अब माइक्रो-ड्रामा में आमिर खान और फरहान अख्तर, क्या डिजिटल दुनिया बदलने वाली है?

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आमिर खान और फरहान अख्तर ने 'दिल चाहता है' के बाद कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया है. अब एक बार फिर ये दो दिग्गज साथ आ रहे हैं, लेकिन इस बार का प्रोजेक्ट कुछ हटके है. खबर है कि आमिर खान और फरहान-रितेश सिधवानी के प्रोडक्शन हाउस – आमिर खान प्रोडक्शंस और एक्सेल एंटरटेनमेंट – डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बड़ा कदम रखने जा रहे हैं. ये दोनों मिलकर एक 'माइक्रोड्रामा प्लेटफॉर्म' लॉन्च करने की तैयारी में हैं, और सुनने में आ रहा है कि ये वाकई भौकाल मचाने वाला है.

माइक्रोड्रामा: छोटे पैकेट में बड़ा धमाका

अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वेब सीरीज और ओटीटी ही डिजिटल एंटरटेनमेंट का फ्यूचर हैं, तो जरा ठहरिए! अब 'माइक्रोड्रामा' का क्रेज भी तेजी से बढ़ रहा है. जियो हॉटस्टार जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पहले से ही शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट के जरिए दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं. ये ऐसा कंटेंट होता है जो कम समय में पूरी कहानी कह जाता है, बिल्कुल आपकी रील्स या शॉर्ट्स की तरह, लेकिन उसमें ड्रामा की पूरी खुराक होती है. आज के बिजी शेड्यूल में जब लोगों के पास घंटों बैठकर वेब सीरीज देखने का वक्त नहीं होता, तब ये 'मोबाइल-फर्स्ट एंटरटेनमेंट' एक गेम चेंजर साबित हो सकता है. इसी मौके को भुनाने के लिए अब आमिर खान प्रोडक्शंस और फरहान-रितेश की एक्सेल एंटरटेनमेंट भी इस दौड़ में शामिल हो गई है. ये दोनों प्रोडक्शन हाउस एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाने जा रहे हैं जो डिजिटल दुनिया में एक नई शुरुआत करेगा.

क्या-क्या मिलेगा इस नए 'कंटेंट इकोसिस्टम' में?

आमिर और फरहान-रितेश पिछले कुछ समय से इस वेंचर पर काम कर रहे हैं. इस प्लेटफॉर्म का मकसद खुद को एक 'लार्ज स्केल कंटेंट इकोसिस्टम' के रूप में स्थापित करना है, जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शॉर्ट फॉर्मेट और मोबाइल-फर्स्ट एंटरटेनमेंट के इर्द-गिर्द बुना जाएगा. मतलब, ये सिर्फ एक ऐप नहीं होगा, बल्कि कंटेंट का पूरा जखीरा होगा.

इस प्लेटफॉर्म पर क्या-क्या देखने को मिलेगा? पहला, दोनों प्रोडक्शन हाउस की मौजूदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाएगा. यानी, हो सकता है कि उनकी पुरानी फिल्मों या कहानियों को नए, छोटे माइक्रो-ड्रामा फॉर्मेट में देखने को मिले – सोचना भी मजेदार है! दूसरा, वे खासतौर पर माइक्रो-ड्रामा फॉर्मेट के लिए ओरिजिनल कंटेंट के डेवलपमेंट में भी खूब इन्वेस्ट करेंगे. इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल फ्रेश और नया-नया कंटेंट मिलता रहेगा, जो माइक्रोड्रामा फॉर्मेट के लिए खास तौर पर तैयार होगा.

और तीसरा, जो हमें सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहा है, वो है डिजिटल क्रिएटर्स के साथ खास पार्टनरशिप! सूत्रों के मुताबिक, प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिव कंटेंट पार्टनरशिप के लिए कई जाने-माने डिजिटल और यूट्यूब क्रिएटर्स को भी साइन कर रहा है. सोचिए, आपके फेवरिट यूट्यूबर का बनाया हुआ कोई माइक्रो-ड्रामा देखने को मिले, तो कैसा रहेगा? ये कदम मौजूदा डिजिटल टैलेंट्स और उनकी विशाल ऑडियंस को एक नए लेवल पर ले जाएगा, जहां उन्हें और भी बड़े मंच पर चमकने का मौका मिलेगा.

हर फोन तक पहुंचेगा कंटेंट

इस पूरे प्रोजेक्ट में एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी भी पार्टनर के तौर पर साथ जुड़ी है, ताकि इस जबरदस्त कंटेंट को बड़ी संख्या में दर्शकों तक पहुंचाया जा सके. यानी, कंटेंट की पहुंच हर घर और हर फोन तक होने वाली है. पहले से मौजूद IP, नए ओरिजिनल प्रोडक्शंस, डिजिटल क्रिएटर्स के साथ खास साझेदारी और टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूशन के सपोर्ट के साथ, यह प्लेटफॉर्म बड़ी संख्या में कंटेंट के साथ मार्केट में उतरने की तैयारी में है.

डिजिटल दुनिया में इस बड़े धमाके को लेकर जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है. अब देखते हैं कि आमिर खान और फरहान अख्तर का यह नया डिजिटल वेंचर क्या वाकई लोगों को 'दिल चाहता है' की तरह दीवाना बना पाएगा, या फिर ये भी सिर्फ एक वेब सीरीज का छोटा भाई बनकर रह जाएगा? इंतजार रहेगा!