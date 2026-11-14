बॉलीवुड की वो 10 फिल्में जो Gen Z को देखनी ही चाहिए

मनोरंजन

सिनेमा केवल एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं, बल्कि ये समाज, सोच और इंसानी जज़्बातों का वो खज़ाना है, जो हर पीढ़ी को अपने रूट्स से कनेक्ट करता है. आज की Gen Z पीढ़ी के लिए पुरानी फिल्में देखना सिर्फ अतीत में झांकना नहीं, बल्कि अपने आज को और भी बेहतर तरीके से समझने का मौका है.

प्यासा, आनंद, शोले, जाने भी दो यारो, मासूम, परिंदा, जो जीता वही सिकंदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सत्या और दिल चाहता है — ये सारी फिल्में इंसान के वजूद, संघर्ष, रिश्तों, दोस्ती, प्यार और सोसाइटी की कई परतों को खोलकर रख देती हैं. तो चलो, देखते हैं कौन सी फिल्म तुम्हें कौन सा लेसन सिखाएगी और क्यों ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं.

प्यासा (1957)

गुरु दत्त की ये शानदार फिल्म एक ऐसे शायर की कहानी है, जिसे उसकी ज़िन्दगी में किसी ने नहीं सराहा. लेकिन जैसे ही उसकी मौत की खबर फैली, दुनिया ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया. है ना कमाल की बात? ये फिल्म हमें सिखाती है कि सच्ची कला और इंसान की कद्र कई बार जीते-जी नहीं होती. आज के सोशल मीडिया वाले ज़माने में, जहां हर कोई 'वैलिडेशन' के पीछे भाग रहा है, ये बात Gen Z के लिए एकदम खरी उतरती है. ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हम सिर्फ दिखावे के पीछे भाग रहे हैं.

आनंद (1971)

राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की ये आइकॉनिक फिल्म लाइफ को खुलकर जीने का सही तरीका सिखाती है. कैंसर जैसी बीमारी से जूझता 'आनंद' हर पल खुश रहता है और दूसरों को भी हंसाता है. आज की जनरेशन, जो अक्सर स्ट्रेस और एंग्जायटी से जूझती है, उसके लिए ये फिल्म किसी थेरेपी से कम नहीं. ये सिखाती है कि ज़िन्दगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उसमें खुशियां ढूंढना हमारी अपनी चॉइस है.

शोले (1975)

भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कल्ट फिल्म! दोस्ती, बदला, एक्शन और कॉमेडी का ऐसा जबरदस्त मिक्सचर जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया. जय-वीरू की दोस्ती के किस्से और गब्बर सिंह का भौकाल आज भी पॉप कल्चर का हिस्सा हैं. अगर तुम्हें सिनेमा की भाषा और कहानी कहने का वो क्लासिक अंदाज़ समझना है, तो इसे देखना तो बनता ही है. इसमें हर डायलॉग एक मीम मटेरियल है!

जाने भी दो यारो (1983)

कुंदन शाह की ये ब्लैक कॉमेडी फिल्म भ्रष्टाचार, मीडिया और सिस्टम पर एक ज़ोरदार तमाचा है. दो फोटोग्राफरों की नज़रों से दिखाई गई ये कहानी आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है, जितनी उस वक्त थी. लगता है करप्शन का हाल आज भी वैसा ही है, है ना? इसका क्लाइमेक्स तो भारतीय सिनेमा के सबसे एपिक कॉमेडी सीन्स में से एक है. ये फिल्म देखकर हंसी भी आएगी और थोड़ा कड़वा सच भी समझ आएगा.

मासूम (1983)

शेखर कपूर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी, माफ़ी और एक्सेप्टेंस को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से दिखाती है. जब एक शादीशुदा जोड़े की लाइफ में पति के नाजायज बेटे की एंट्री होती है, तो इमोशंस का तूफान आ जाता है. लेकिन इस फिल्म में कोई मेलोड्रामा नहीं है, बस रिश्तों की सच्चाई है. ये आपको सिखाएगी कि परिवार और प्यार का मतलब कितना गहरा हो सकता है.

परिंदा (1989)

विधु विनोद चोपड़ा की इस फिल्म ने बॉलीवुड में गैंगस्टर ड्रामा की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी थी. नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की दमदार एक्टिंग ने इस कहानी को और भी जानदार बना दिया है. ये फिल्म हिंसा के चक्रव्यूह और दो भाइयों के रिश्ते की त्रासदी को बहुत ही रियल तरीके से दिखाती है. अगर आपको डार्क और इंटेंस सिनेमा पसंद है, तो ये आपके लिए है. ये आपको दिखाती है कि अपराध की दुनिया का अंजाम हमेशा बुरा होता है.

जो जीता वही सिकंदर (1992)

मंसूर खान की ये कमिंग-ऑफ-एज फिल्म दोस्ती, पहला प्यार, क्लास डिफरेंस और खुद को साबित करने की जिद पर बनी है. कॉलेज के दिनों की मस्ती और साइकिल रेस का थ्रिल... ये फिल्म आज के युवाओं की एंबिशंस और स्ट्रगल्स से सीधा कनेक्ट करती है. किसे याद नहीं अपनी पहली क्रश और दोस्तों के साथ की मस्ती? ये फिल्म आपको अपने स्कूल-कॉलेज के दिनों की याद दिला देगी, और शायद खुद को एक बार फिर से प्रूफ करने का जज़्बा भी दे जाएगी.

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995)

इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा में रोमांस को एक नया मुकाम दिया. राज और सिमरन की लव स्टोरी सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, बॉस! ये परिवार की रज़ामंदी और परंपराओं का सम्मान करते हुए अपनी पसंद पर अड़े रहने की भी कहानी है. प्यार में फैमिली को मनाना और अपनी बात पर अड़े रहना, ये फिल्म इसी की कहानी है.

सत्या (1998)

राम गोपाल वर्मा की ये फिल्म मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक कच्चा और असली चेहरा दिखाती है. भीखू म्हात्रे और सत्या जैसे किरदारों के ज़रिए ये बताती है कि क्राइम की दुनिया में कोई चमक-दमक नहीं, सिर्फ बर्बादी और खालीपन है. अगर आप सोचते हैं कि गैंगस्टर लाइफ बहुत कूल होती है, तो ये फिल्म आपके भ्रम को तोड़ देगी. ये आपको एक डार्क रियलिटी चेक देगी कि असलियत कितनी अलग होती है.

दिल चाहता है (2001)

फरहान अख्तर की इस फिल्म ने बॉलीवुड में मॉडर्न दोस्ती और शहरी युवाओं की सोच को एक नया लेवल दिया. तीन दोस्तों की अलग-अलग लव स्टोरीज और उनके रिश्तों में आने वाले उतार-चढ़ाव आज की जनरेशन की लाइफस्टाइल और इमोशनल समझ के बेहद करीब हैं. ये फिल्म बताती है कि दोस्ती कितनी भी पुरानी क्यों न हो, रिश्ते हमेशा बदलते रहते हैं और उन्हें संभालना कितना ज़रूरी है.

ये क्लासिक फिल्में सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज़्यादा हैं, यार! ये इंसान के वजूद, उसके संघर्ष और रिश्तों की गहराई को समझने में हेल्प करती हैं. आज के इस फास्ट-फॉरवर्ड डिजिटल दौर में, जब देखने के लिए कंटेंट की भरमार है, तो ये कहानियां आपको अपनी जड़ों से जोड़े रखेंगी और सिनेमाई कला की असली ताकत का एहसास कराएंगी. तो, बताओ, कौन सी फिल्म देखने की सोच रहे हो पहले?