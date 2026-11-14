मौसमी चटर्जी की ज़िंदगी में फिर गहराया दुख का साया, पति जयंत मुखर्जी का निधन

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हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी पर दुखों का गहरा पहाड़ टूट पड़ा है. उनके पति और जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर जयंत मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे. उन्होंने 12 नवंबर को मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली. जयंत जी काफी समय से बीमार चल रहे थे, . उनके निधन की खबर जैसे ही सामने आई, हिंदी और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में गहरी शोक की लहर दौड़ गई है. इस दुखद खबर की पुष्टि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने IANS से बातचीत में की है.

जयंत मुखर्जी सिर्फ मौसमी चटर्जी के पति ही नहीं, बल्कि खुद भी एक मशहूर शख्सियत थे. वो महान गायक और संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे थे, . परिवार और करीबी दोस्त उन्हें प्यार से 'बाबू' कहकर बुलाते थे. उन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में एक प्रोड्यूसर के रूप में अपना योगदान दिया. उनके काम में 1975 की फिल्म 'मजाक' और 1979 की 'दो लड़के दोनों कड़के' जैसी फिल्में शामिल हैं, . इसके अलावा, उन्होंने 1992 में आए टीवी सीरियल 'तलाश' से भी जुड़कर काम किया.

मौसमी चटर्जी और जयंत मुखर्जी का साथ पांच दशक से भी ज्यादा लंबा रहा, . मौसमी ने बहुत कम उम्र में ही जयंत जी से शादी कर ली थी. इस साल एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुद बताया था कि जब उनकी सगाई हुई थी, तब वो सिर्फ 10वीं क्लास में पढ़ती थीं. इतनी कम उम्र में शादी करने के बाद, ये कपल मुंबई आ गया, जहां मौसमी ने अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ीं.

ये दुखद है कि मौसमी चटर्जी पर ये दूसरा बड़ा आघात आया है. इससे पहले वो अपनी बड़ी बेटी पायल मुखर्जी को दिसंबर 2019 में, 45 साल की उम्र में खो चुकी हैं. पायल जुवेनाइल डायबिटीज से पीड़ित थीं और लंबे समय तक इस गंभीर बीमारी से जूझती रहीं. उनकी तबियत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और वो काफी समय तक कोमा में भी रही थीं. एक बेटी को खोने का दर्द अभी कम हुआ ही नहीं था कि अब पति जयंत मुखर्जी के चले जाने से मौसमी और उनके परिवार पर दुखों का एक और पहाड़ टूट पड़ा है.

मौसमी चटर्जी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म 'बालिका वधू' में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी, . इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपनी खास पहचान बनाई. वो 'अनुराग', 'नैना', 'कच्चे धागे', 'बेनाम', 'हमशक्ल' और 'रोटी कपड़ा और मकान' जैसी कई फिल्मों में नजर आईं. मौसमी ने हिंदी के साथ-साथ बंगाली फिल्मों में भी काम किया और अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए एक खास जगह बनाई है. इस मुश्किल घड़ी में हम बस उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं.