सलमान ने श्रद्धा के लिए पोस्ट किया, पर असली खबर है 'मातृभूमि' vs 'ईठा' का महासंग्राम!

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भाईजान सलमान खान ने सोशल मीडिया पर श्रद्धा कपूर की तारीफ करते हुए उनके लिए एक खास इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया।

4 दिसंबर को सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्में आपस में भिड़ने वाली हैं। एक तरफ है सलमान खान की 'मातृभूमि' और दूसरी तरफ हैं श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा'। यानी बॉक्स ऑफिस पर सीधा मुकाबला! ऐसे में सलमान का अपने 'कॉम्पिटिटर' की तारीफ में पोस्ट करना, थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा?

श्रद्धा की फिल्म 'ईठा' भी कुछ कम नहीं है। ये मशहूर लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है, मतलब कहानी में दम तो होगा ही। अब देखना ये है कि इस महाक्लैश में कौन सी फिल्म बाजी मारती है, और कौन किसे कड़ी टक्कर देती है!