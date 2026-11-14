शाहरुख खान का घर पर इमोशनल खुलासा: 'मन्नत' की चर्चा के बीच बताया, कभी अपना घर नहीं था!

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दुबई में एक नया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जो शाहरुख खान के मुंबई वाले बंगले 'मन्नत' से इंस्पायर्ड है, आजकल खूब चर्चा में है। करण ने बताया कि 'मन्नत' में सिनेमा हॉल, क्रायोथेरेपी की सुविधा और समंदर का शानदार नजारा है। ये कोई आम घर थोड़े ही है, भाई!

पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शाहरुख खान के 'मन्नत' की आज पूरी दुनिया मिसाल दे रही है, उनके पास कभी अपना खुद का घर नहीं था! उन्होंने एक इवेंट में अपनी ये पर्सनल बात शेयर की। शाहरुख ने बताया कि बहुत कम उम्र में ही माता-पिता को खोने के बाद, अपना घर होना उनके सबसे बड़े सपनों में से एक था। वह बिना अपने घर के पले-बढ़े थे और कहते हैं कि यह कोई दुख भरी कहानी नहीं, बस हालात ऐसे ही थे।

शाहरुख ने यह भी कहा, "मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जहां मेरे माता-पिता का जल्दी निधन हो गया था... मेरे पास कभी अपना घर नहीं था। बेशक मुझे अपनी फिल्में, परिवार और काम से प्यार है। लेकिन अगर किसी चीज को मैं सबसे ज्यादा अहमियत देता हूं, तो वह है अपना खुद का घर होना।" यानी बादशाह के लिए भी घर का सुकून बाकी सब से ऊपर है।

उन्होंने बताया कि गौरी से शादी करने से पहले तक तो उनके पास अपना घर था ही नहीं। इस क्यूट कपल ने मिलकर अपना पहला घर खरीदा। शाहरुख ने यह भी बताया कि जब उन्होंने वह घर और बाद में 'मन्नत' खरीदने का फैसला किया, तो वे दोनों ही उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर थे। सुनकर लगता है, मेहनत और बड़े सपनों का ही नतीजा है ये सब!

शाहरुख के बच्चे भी उन्हें छेड़ते हैं। शाहरुख ने एक मजेदार किस्सा सुनाया कि उनके बच्चे उन्हें अलग-अलग शहरों में घर खरीदने की उनकी इच्छा को लेकर चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि पापा, हम हर जगह घर नहीं खरीद सकते। कितना क्यूट है ये! पर शाहरुख कहते हैं कि वो बहुत किस्मत वाले हैं और भगवान की उन पर कृपा रही है। वरना कौन सोच सकता था कि एक लड़का जो बिना घर के बड़ा हुआ, वो आज 'मन्नत' का मालिक होगा?

शाहरुख के लिए 'घर' सिर्फ चार दीवारें नहीं, एक पूरी इमोशन है। उन्होंने अपनी बात में दम भरते हुए कहा, "'घर' दुनिया का सबसे प्यारा शब्द है। यह आपकी पहचान, आपका गर्व और कभी-कभी तो आपकी जिंदगी ही बन जाता है... जब आप थक-हारकर लौटते हैं, तो आपको अपने ही घर वापस आना पड़ता है।" कितनी गहरी बात है ये! चाहे जितने बड़े स्टार बन जाओ, सुकून तो अपने घर आकर ही मिलता है।

तो अगली बार जब आप 'मन्नत' के सामने खड़े होकर सेल्फी लेंगे, तो याद रखिएगा कि इसके पीछे सिर्फ एक सुपरस्‍टार का जलवा नहीं, बल्कि एक ऐसे लड़के का सपना है जिसने बिना घर के ज़िंदगी शुरू की थी और आज वो घर ही उसकी सबसे बड़ी शान है। क्या आप भी 'घर' को ऐसे ही मानते हैं?