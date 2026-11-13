अर्चना पूरन सिंह फिर से बनेंगी दुल्हनिया! परमीत सेठी संग दोबारा करेंगी शादी

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'पति, पत्नी और पंगा सीजन 2' आजकल खूब धूम मचा रहा है. इस शो के मेकर्स टीआरपी बनाए रखने के लिए एक धांसू प्लान लेकर आए हैं. इस बार टीवी की जानी-मानी हस्ती, अर्चना पूरन सिंह और उनके पति परमीत सेठी फिर से शादी करने जा रहे हैं! जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अर्चना और परमीत दूसरी बार एक-दूजे के होंगे.

ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि खुद अर्चना पूरन सिंह (टेलीविजन पर्सनालिटी) ने इस 'गुड न्यूज' को कन्फर्म किया है. शो के सेट पर पैप्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमें दूसरी बार शादी करने के लिए पार्टी दे दो."

अर्चना ने आगे बताया कि उनकी दोबारा शादी 12 दिसंबर को होने वाली है. उन्होंने इसकी वजह भी बताई कि जब उन्होंने पहले शादी की थी, तो वो चोरी-चुपके और कम लोगों के बीच हुई थी. परमीत ने इस पर कहा कि गलती होती है, और अर्चना ने जोड़ा कि वे यह गलती फिर दोहराने जा रहे हैं, लेकिन इस बार खूब सारे लोगों के साथ.

इस बार अर्चना और परमीत ने ठान ली है कि शादी के सारे फंक्शन पूरे धूमधाम से होंगे और इसमें खूब सारा मज़ा आने वाला है. फैंस भी इस शादी को देखने के लिए ज़बरदस्त एक्साइटेड हैं. याद होगा, 'पति, पत्नी और पंगा सीजन 1' में मेकर्स ने अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी करवाई थी. तो अब बारी है अर्चना और परमीत की!

क्या लगता है आपको, इस बार अर्चना जी अपनी ड्रीम वेडिंग एंजॉय कर पाएंगी?