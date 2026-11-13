संजय दत्त का पिछले जन्म का किस्सा: राजा थे और पत्नी ने किया था धोखा!

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बॉलीवुड के 'संजू बाबा' यानी संजय दत्त ने अपने पिछले जन्म को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है कि सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी! जी हां, मशहूर चैट शो 'कॉफी विद करण' के सीजन 5 में सुष्मिता सेन के साथ पहुंचे संजय दत्त ने करण जौहर के सामने ऐसी कहानी बताई, जो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं है।

संजय दत्त ने बताया कि उन्हें कैसे पता चला उनके पिछले जन्म का ये राज। उन्होंने कहा, "वहां एक छोटा सा गांव है, जहां आपको अपना अंगूठे का निशान देना होता है और वे आपके नाम का 'पत्ता' (ताड़पत्र) ढूंढ निकालते हैं।" सोचो, बस अंगूठा देना है और आपका पूरा 'पास्ट लाइफ' रिकॉर्ड सामने! संजू बाबा को भी अपना पत्ता मिल गया, जिसमें उनके पिछले जन्म की पूरी कुंडली लिखी थी।

उस 'पत्ते' में लिखा था कि वे पिछले जन्म में अशोक राजवंश के एक राजा थे। अब भाई साहब, कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। राजा साहब की पत्नी का उनके ही एक मंत्री के साथ अफेयर चल रहा था! कमाल की बात तो यह है कि उस पत्नी ने राजा को मारने के लिए युद्ध में भेज दिया। लेकिन हमारे संजू बाबा जैसे राजा भला क्यों हार मानते? वे युद्ध में कई लोगों को मारकर वापस लौट आए। जब उन्हें अपनी पत्नी और मंत्री के धोखे की सच्चाई पता चली, तो उन्होंने दोनों को नहीं बख्शा।

संजय दत्त ने करण जौहर को बताया, "जब मुझे सच्चाई का पता चला, तो मैंने अपनी पत्नी और उस मंत्री, दोनों को मार डाला।" भाई साहब, ये तो पूरी 'गेम ऑफ थ्रोन्स' वाली फीलिंग दे रहा है! भगवान शिव के भक्त होने के कारण, राजा संजय दत्त जंगल में चले गए और वहां भूखे रहकर अपने प्राण त्याग दिए। सोचो, प्यार में धोखा मिला तो सीधे जंगल की राह पकड़ ली!

संजय दत्त का मानना है कि शायद अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से ही उनका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ है और उन्हें यह करियर मिला है। उन्होंने 1981 में 'रॉकी' फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी और 'खलनायक', 'वास्तव', 'मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस.' जैसी कई आइकॉनिक फिल्में देकर हमेशा के लिए छा गए। लेकिन संजू बाबा का ये भी कहना है कि पिछले जन्म में की गई उन हत्याओं की कीमत उन्हें इस जन्म में चुकानी पड़ रही है, शायद इसीलिए उन्हें अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

तो क्या लगता है आपको? कहीं आपके साथ भी जो हो रहा है, वो पिछले जन्म का कोई हिसाब-किताब तो नहीं?