गोविंदा-रानी स्वर्णकार का 'रूपा' रोमांस, क्या फिर गरमाई पुरानी अफवाहें?

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गोविंदा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. एक तरफ, उनकी पत्नी सुनीता के साथ अनबन की खबरें अक्सर चर्चा का विषय बनती रहती हैं, वहीं दूसरी ओर, गोविंदा पूरे सात साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. उनकी अगली फिल्म का नाम 'रूपा' है, जिसमें रानी स्वर्णकार फीमेल लीड रोल में नज़र आएंगी. दिलचस्प बात ये है कि गोविंदा ने खुद रानी स्वर्णकार को इस फिल्म की हीरोइन के तौर पर दर्शकों से मिलवाया था.

हाल ही में रानी स्वर्णकार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गोविंदा के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. ये तस्वीरें फिल्म 'रूपा' से ली गई हैं, और इनमें गोविंदा और रानी को बेहद रोमांटिक अंदाज़ में देखा जा सकता है. दोनों एक-दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए पोज़ दे रहे हैं. रानी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, "रूपा से खूबसूरत झलक." उन्होंने अपनी पोस्ट में एक गाना भी लगाया है, जिसके बोल हैं, "प्यार का ज़माना कभी होगा न पुराना, प्यार करते हैं, करते रहेंगे नए प्रेमियों की तरह."

इन तस्वीरों में रानी स्वर्णकार का लुक भी काफी आकर्षक है. उन्हें पर्पल साड़ी में देखा जा सकता है, जिसके साथ उन्होंने साइड-पार्टेड हेयरस्टाइल और मोतियों का नेकलेस पहना है, जो उनके लुक को कंप्लीट कर रहा है. वहीं, गोविंदा सफेद शर्ट, ब्लेज़र और ब्लैक पैंट में एकदम डैशिंग लग रहे हैं. इन तस्वीरों में उनकी केमिस्ट्री साफ नज़र आ रही है.

आपको बता दें कि 'रूपा' रानी स्वर्णकार की पहली फिल्म है. हालांकि, गोविंदा और रानी सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी पहले काफी खबरों में रहे हैं. गोविंदा और रानी के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर की अफवाहें एक समय पर खूब उड़ी थीं. तब गोविंदा की पत्नी सुनीता ने भी गोविंदा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह विवाद और बढ़ गया था. हालांकि, गोविंदा ने इन अफेयर की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था.

दूसरी ओर, रानी स्वर्णकार ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सुनीता पर गोविंदा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. गोविंदा और सुनीता के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि सुनीता ने तो तलाक के लिए अर्जी तक दाखिल कर दी थी. हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली थी. अब गोविंदा और सुनीता को पहले के मुकाबले साथ में कम ही देखा जाता है. गोविंदा और सुनीता को शो 'लॉकअप 2' में देखा गया था, जहां गोविंदा सुनीता के लिए गए थे.

अब 'रूपा' से आई इन तस्वीरों को देखकर, कई लोग सोच रहे हैं कि क्या ये सिर्फ फिल्म का प्रमोशन है, या फिर 'प्यार का ज़माना' सच में कभी पुराना नहीं होता? क्या कहते हो, इस ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के पीछे कोई ऑफ-स्क्रीन कहानी भी है, या फिर हमें सिर्फ फिल्म पर ही ध्यान देना चाहिए?