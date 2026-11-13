बायकॉट गैंग को प्रकाश राज का 'झटका', बोले - "मेरी फिल्मों को कौन रोक पाएगा?"

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एक्टर प्रकाश राज... नाम तो सुना ही होगा! सिंघम, वांटेड, जय भीम जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से दिल जीतने वाले प्रकाश राज अक्सर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. अरे वही, जो अपने पॉलिटिकल व्यूज़ खुलकर रखते हैं और इसी वजह से सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल होते हैं. उनके ओपिनियन लोगों को कभी-कभी पसंद नहीं आते, और फिर शुरू हो जाता है 'X' (पहले ट्विटर) पर उनकी फिल्मों को बायकॉट करने का सिलसिला. लेकिन अब इस सब पर प्रकाश राज ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, और उनका जवाब सुन बायकॉट गैंग को शायद मिर्ची लग सकती है!

बायकॉट गैंग से बेफिक्र प्रकाश राज का अल्टीमेटम!

प्रकाश राज ने NTV से खास बातचीत में बताया कि वह एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म 'वाराणसी' का हिस्सा हैं. और पता है क्या? उनकी कास्टिंग को लेकर भी सोशल मीडिया पर लोगों ने राजामौली पर सवाल उठा दिए! अब भला कोई किसी की फिल्म में कास्टिंग पर सवाल क्यों उठाएगा यार? ये तो वही बात हो गई कि 'मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है!'

एक्टर ने इस पूरे बायकॉट ट्रेंड पर बेबाकी से जवाब दिया. उन्होंने कहा, "जब मुझे केजीएफ में कास्ट किया गया था, तो लोगों को दिक्कत थी कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ. उस फिल्म ने बहुत पैसे कमाए. अब आप क्या करेंगे? आपने कहा प्रकाश राज को बैन कर दो, फिर भी दृश्यम 3 ने ज्यादा कमाई की. मेरी फिल्मों को कौन रोक सकता है?" उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वे लोग उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्में रोक सकते हैं, क्योंकि वे मुख्यतौर पर एक एक्टर हैं.

ये जवाब वाकई सोचने पर मजबूर करता है, है न? जब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही हों, तो बायकॉट का शोर बेमानी सा लगता है.

8 बार बैन और फिर भी बेबाक: यही है प्रकाश राज की पहचान!

इंटरव्यू के दौरान होस्ट ने प्रकाश राज से पूछा कि कथित तौर पर गैर-पेशेवर होने की वजह से उन्हें टॉलीवुड इंडस्ट्री से आठ बार बैन किया गया था. होस्ट की बात सुनकर प्रकाश राज बस मुस्कुरा दिए. उन्होंने कहा, "क्या मैंने कोई जुर्म किया है या चोरी की है? मुझे मेरे काम से जज करो." उनके मुताबिक ऐसी ज़िंदगी जीना और इसकी चुनौतियों का सामना करना ही उनकी पहचान है.

उनकी ये बात बिल्कुल सही है! कलाकार अपनी कला से पहचाना जाता है, न कि किसी के 'एक जैसा' होने की उम्मीद से. उन्होंने आगे अपनी कार्यशैली पर भी बात की. उनका कहना था कि वे जेल में नहीं हैं कि तय समय पर आना-जाना पड़े, एक कलाकार का काम करने का तरीका यही होता है, और पाँच भाषाओं में काम व यात्रा करते हुए ऐसा होना स्वाभाविक है.

बता दें, प्रकाश राज 2008 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से बैन होने वाले पहले एक्टर बने थे, जो उस वक्त काफी चर्चा में रहा था. अपने करियर के दौरान, उन्हें अलग-अलग वजहों से कुल आठ बार बैन का सामना करना पड़ा है. उनके खिलाफ शिकायतें अक्सर शूटिंग शेड्यूल से गायब रहने या सेट पर देर से पहुंचने को लेकर होती थीं. 'जलसा', 'कांतरी' और 'परुगु' जैसी बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने भी शिकायत की थी कि प्रकाश राज सेट पर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं होते थे. इतने बैन के बावजूद उनके काम और कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई, ये तो मानना पड़ेगा!

राजामौली की 'वाराणसी' में क्या है खास?

तो अब बात करते हैं उस फिल्म की, जिसकी कास्टिंग को लेकर इतना बवाल हो रहा है – एसएस राजामौली की 'वाराणसी'. इस फिल्म में प्रकाश राज के अलावा और भी कई बड़े स्टार्स नजर आने वाले हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन. महेश बाबू इस फिल्म में 'रुद्र' नाम की एक रहस्यमयी और शक्तिशाली भूमिका में दिखाई देंगे, जो सुनने में ही काफी एक्साइटिंग लग रहा है.

फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, और इसे बड़े पैमाने पर VFX का इस्तेमाल करके बनाया गया है. साथ ही, इसे IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज करने की तैयारी है, मतलब सिनेमाघरों में देखने का अनुभव नेक्स्ट लेवल होगा! 'वाराणसी' की वर्ल्डवाइड थिएट्रिकल रिलीज 7 अप्रैल 2027 को तय की गई है. तो सोचो, जब एक इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार्स और इतने हाई-टेक प्रोडक्शन के साथ आएगी, तो बायकॉट वाले क्या ही कर पाएंगे!

प्रकाश राज का ये बिंदास अंदाज़ तो हमें पसंद आया. बायकॉट-बायकॉट चिल्लाने वालों को उन्होंने सीधी बात नो बकवास वाली स्टाइल में जवाब दिया है. क्या आपको लगता है कि बायकॉट ट्रेंड अब अपना असर खो रहा है, या ये अभी भी बॉलीवुड का सिरदर्द बना रहेगा? क्या कहते हो, जनता?