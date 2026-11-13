14 दिन बाद अस्पताल से घर लौटे टीनू आनंद, फैंस को कहा 'मैं ठीक हूँ'

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फेमस एक्टर और फिल्ममेकर टीनू आनंद के फैंस के लिए राहत की सांस है! करीब 14 दिन तक मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अपनी चोटों से जूझने के बाद, 81 साल के टीनू आनंद को फाइनली डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये एक बड़ी राहत है क्योंकि उन्हें पांच पसलियां टूटने और एक फेफड़े में गंभीर चोट लगने के बाद ICU में भर्ती कराया गया था। सोचो कितनी मुश्किल रही होगी!

इंडिया टुडे से बात करते हुए टीनू आनंद ने खुद अपने चाहने वालों को बताया कि वो अब घर पर हैं और अगले सात से दस दिनों तक पूरा आराम करेंगे। इसके बाद ही उनका अगला मेडिकल चेकअप होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब उनकी तबीयत ठीक है और उनका पूरा ध्यान जल्द से जल्द रिकवर होने पर है। अब उनकी रिकवरी में कोई ढील नहीं चलेगी, डॉक्टर्स ने भी उन्हें पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दी है।

टीनू आनंद को इतनी गंभीर चोट आखिर लगी कैसे? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक हादसे में उनकी पांच पसलियां टूट गई थीं और उनमें से एक टूटकर फेफड़े में चुभ गई, जिससे फेफड़े में छेद हो गया। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। चोट की वजह से टीनू के कई फिल्मी प्रोजेक्ट्स भी अभी रुके हुए हैं। उनकी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं, बाकी काम तो बाद में भी हो जाएंगे।

टीनू आनंद इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं, जिन्होंने पांच दशकों से ज्यादा समय तक एक्टिंग और डायरेक्शन में अपनी धाक जमाई है। उन्होंने 'शहंशाह', 'कालिया' और 'मेजर साब' जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं और अमिताभ बच्चन के साथ उनका काम तो सुपरहिट रहा है। बतौर एक्टर भी वो 'अग्निपथ', 'दबंग', 'गजनी' और हाल ही में 'सालार' जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग दिखा चुके हैं। उनकी पिछली रिलीज़ फिल्म 'पेड्डी' थी।

उम्मीद करते हैं कि टीनू आनंद फटाफट ठीक होकर वापस अपने काम पर लौटें। आपकी क्या दुआएं हैं उनके लिए?