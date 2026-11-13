जयदीप, बरुन और अभिषेक की 'पुष्पक विमान', क्या नेटफ्लिक्स पर मचेगा भौकाल?

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ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक नई वेब सीरीज, 'पुष्पक विमान', धूम मचाने आ रही है, और इसमें लीड रोल में हैं जयदीप अहलावत! जिस तरह उन्हें अजय देवगन की एक फिल्म में खूब पसंद किया गया था, अब वे फिर से क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर में अपना जलवा दिखाने लौट रहे हैं। पर इस बार ट्विस्ट है ह्यूमर का, क्योंकि ये सिर्फ थ्रिलर नहीं, क्राइम-कॉमेडी होने वाली है।

सुदीप शर्मा, जो 'उड़ता पंजाब', 'पाताल लोक' और 'कोहरा' जैसी शानदार सीरीज और फिल्में दे चुके हैं, इस बार 'पुष्पक विमान' लेकर आ रहे हैं। और हां, उन्होंने पहली बार गंभीर मुद्दों को छोड़ क्राइम थ्रिल को कॉमेडी के साथ परोसने का फैसला किया है। इसमें न केवल क्राइम-सस्पेंस होगा, बल्कि भर-भरकर ह्यूमर होगा जो सिचुएशन से निकलेगा, यानी हंसी की गारंटी है!

इस अपकमिंग सीरीज में बरुन सोबती ने भी सुदीप शर्मा के साथ फिर से हाथ मिलाया है। और तो और, जयदीप अहलावत और बरुन सोबती के साथ लीड रोल में अभिषेक बनर्जी भी होंगे। अभिषेक सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करेंगे, उन्होंने सुदीप शर्मा के साथ मिलकर सीरीज की कहानी भी लिखी है। मतलब, ये पूरी टीम ही धमाल है!

सीरीज के क्रिएटर और डायरेक्टर सुदीप शर्मा ने बताया, "'पुष्पक विमान' के जरिए मैं एक बिल्कुल अलग क्रिएटिव स्पेस को खोजना चाहता था। यह एक क्राइम-कॉमेडी है जिसमें ह्यूमर किरदारों, उनके हालात और उन स्थितियों से पैदा होता है, जिनमें वे फंस जाते हैं।" नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज हेड तान्या बामी ने भी कहा कि 'पुष्पक विमान' एक ऐसी मजेदार कहानी है जिसे दर्शक बीच में छोड़ नहीं पाएंगे, यह एक "बेहद मजेदार सफर" होने वाला है।

सौरभ मल्होत्रा द्वारा निर्मित ये धांसू सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। अभी इसकी रिलीज की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फैंस तो जयदीप, बरुन और अभिषेक को एक साथ देखने के लिए अभी से बेताब हैं। तो क्या आप भी तैयार हैं इस नई क्राइम-कॉमेडी की उड़ान भरने के लिए?