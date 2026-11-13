देबिना बनर्जी का दिल छू लेने वाला खुलासा: जब फराह खान की IVF जर्नी ने जगाई उम्मीद की किरण!

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टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस देबिना बनर्जी की मां बनने की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. शादी के कई साल बाद भी जब वो नैचुरली कंसीव नहीं कर पा रही थीं, तब उन्होंने IVF (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) का सहारा लिया और एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया. और बात यहीं खत्म नहीं हुई! अपनी पहली बेटी के बाद तो देबिना दूसरी बार नैचुरली प्रेग्नेंट हो गईं, और आज वो दो-दो नन्हीं परियों की मां हैं. लेकिन उनकी ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी, जिस पर उन्होंने हाल ही में दिल खोलकर बात की है.

देबिना के लिए मां बनने का सफर वाकई मुश्किलों भरा रहा. इनफर्टिलिटी (बांझपन) से जूझते हुए उन्होंने कई संघर्ष देखे हैं. 'फ्री प्रेस जर्नल' से बात करते हुए उन्होंने उस मुश्किल दौर को याद किया, जब उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें कभी उनके फेवर में काम करेंगी भी या नहीं. उस समय, उनकी जिंदगी में एक बड़ी प्रेरणा बनकर उभरीं फिल्ममेकर फराह खान और उनकी IVF जर्नी! सोचिए, जब आप उम्मीद खो चुके हों और सामने कोई ऐसा उदाहरण दिख जाए जो आपको फिर से उठने की हिम्मत दे!

फराह खान बनीं उम्मीद की किरण

देबिना ने बताया कि वो कंसीव करने को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं थीं, लेकिन जब फराह खान ने 43 साल की उम्र में मां बनने के बारे में खुलकर बात की, तो उनमें एक नई उम्मीद जगी. देबिना ने कहा, "जब आपके सामने कोई सफल उदाहरण होता है, तो वो आपको उम्मीद देता है. आप यह सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा उनके साथ हुआ है, तो मेरे साथ भी हो सकता है. मेरे पास भी मौके हैं. वरना आपको ऐसा लगने लगता है कि आपके सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं." फराह खान का अपनी IVF जर्नी पर इतनी बेझिझक बात करना, देबिना के लिए उस अंधेरे में रोशनी की तरह था. उनकी मदरहुड जर्नी देबिना के लिए एक बहुत बड़ा हौसला और प्रेरणा बनी.

40 के बाद मदरहुड पर गरमाई बहस

देबिना ने अपनी बात में एक और बेहद ज़रूरी और ज्वलंत मुद्दे को उठाया – 40 की उम्र के बाद मां बनना. उन्होंने बताया कि इस पर एक चर्चा धीरे-धीरे ज़ोर पकड़ रही है, जहां कुछ लोग कहते हैं कि हमें 40 के बाद की प्रेग्नेंसी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. उनका तर्क है कि इससे कुछ लोगों को लग सकता है कि यह सही फैसला है और वो उसी के अनुसार अपने फैसले ले सकते हैं. लेकिन देबिना का मानना है कि जब वो इनफर्टिलिटी से जूझ रही थीं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कभी उनके लिए कुछ पॉजिटिव होगा भी या नहीं. उस समय, फराह मैम ही उनके सामने इकलौती ऐसी मिसाल थीं, जिन्होंने उन्हें हिम्मत दी.

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, कई महिलाएं पहले अपने करियर और बाकी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देती हैं. और कभी-कभी, जब तक वो मां बनने के लिए खुद को तैयार मानती हैं, तब तक उन्हें फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है. ऐसे में, फराह खान जैसी हस्तियां जब अपनी निजी यात्राएं शेयर करती हैं, तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं रहतीं, बल्कि लाखों महिलाओं के लिए उम्मीद और सपोर्ट सिस्टम बन जाती हैं.

आज देबिना अपनी दो खूबसूरत बेटियों के साथ एक खुशहाल और भरी-पूरी ज़िंदगी जी रही हैं. उनकी ये जर्नी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. वैसे, आपको नहीं लगता कि ऐसी सच्ची और इंस्पायरिंग कहानियां सुनकर हमें भी अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत मिलती है?