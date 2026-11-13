शाहरुख़ के ‘जोश’ वाले विलेन शरद कपूर को क्या हुआ? दोस्त ने बताई पूरी कहानी, पैट्स को लेकर हुए इमोशनल!

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बॉलीवुड एक्टर शरद कपूर, जिन्हें शाहरुख़ खान के साथ फिल्म ‘जोश’ में उनके विलेन के रोल प्रकाश शर्मा के लिए जाना जाता है, इन दिनों एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। उनकी पुरानी दोस्त हेमा चौधरी ने एक वीडियो में उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में बताया है।

शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे शरद कपूर, दोस्त बनी सहारा

हेमा चौधरी, जो शरद कपूर को पिछले करीब 30 साल से जानती हैं, जैसे ही उन्हें अभिनेता की मौजूदा स्थिति के बारे में पता चला, वो तुरंत उनसे मिलने पहुँच गईं। हेमा ने अपनी बात रखते हुए बताया कि शरद इस वक्त कुछ शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें फिलहाल खास देखभाल और ध्यान की सख्त ज़रूरत है। सोचो यार, जब अपनी तबीयत ठीक न हो तो सबसे पहले सहारे की ही तो ज़रूरत होती है!

हेमा जी ने ये भी बताया कि शरद कपूर अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ एक फ़्लैट में रहते हैं। उनके घर में चार प्यारे पालतू कुत्ते भी हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उनकी देखभाल करना परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। घर में कुत्तों के लिए कोई अलग से केयरटेकर भी नहीं है, ऐसे में परिवार के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। इसलिए एक मुश्किल फैसला लिया गया है कि फिलहाल उन्हें घर से दूसरी जगह शिफ़्ट किया जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि दिल तो नहीं मानता पर हालात मजबूर कर देते हैं।

पेट्स को लेकर अपील और एक्टर का दर्द

हेमा चौधरी ने अपने वीडियो में एक खास बात साफ की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस पूरे मामले को पशु क्रूरता से जोड़कर न देखा जाए। उन्होंने कहा कि शरद कपूर की ज़िंदगी में ये एक बेहद मुश्किल दौर है और किसी भी इंसान को कभी भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। हेमा जी ने लोगों से गुज़ारिश की कि वे अभिनेता की परिस्थितियों को समझें, उन्हें बिल्कुल भी ट्रोल न करें और इस वक्त उन्हें केवल प्यार, दुआओं और सहयोग की ज़रूरत है।

देखो, इंडस्ट्री में आज ऊपर, कल नीचे, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन किसी की परेशानी पर मज़ाक उड़ाना, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। हेमा जी के मुताबिक, शरद कपूर अपने कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें खुद से दूर नहीं करना चाहते। ये फैसला सिर्फ़ घर की मौजूदा मुश्किल परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने एक वीडियो में ये भी साफ किया कि शरद कपूर कोई भिखारी नहीं हैं, बल्कि बस उनकी तबीयत ठीक नहीं है।

भावुक हुए शरद कपूर, उम्मीद है जल्द मिलेंगे अपने ‘बच्चों’ से

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शरद कपूर के चारों पालतू कुत्तों को फिलहाल YODA Mumbai के एनिमल वेलफ़ेयर सेंटर में रखा जाएगा। ये व्यवस्था उनकी अच्छी देखभाल के लिए की गई है, जब तक अभिनेता की हालत बेहतर नहीं हो जाती। वीडियो में शरद कपूर अपने पालतू कुत्तों से दूर होने को लेकर काफी भावुक दिखे। अरे यार, सोचो, अपने प्यारे दोस्तों से दूर होना कितना मुश्किल होता है, खासकर जब उन्हें आप 'बच्चे' मानते हो!

उन्होंने अपने घर की मौजूदा स्थिति का ज़िक्र करते हुए कहा कि जब उनका नया बंगला तैयार हो जाएगा, तब वो YODA से अपने ‘बच्चों’ को वापस देने के लिए कहेंगे, क्योंकि वो उनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। अभिनेता ने ये भी कहा कि उनके कुत्ते भी उनसे दूर होकर बहुत उदास हो जाएंगे। उन्होंने अपने प्यार का इज़हार करते हुए कहा कि वो एक भावुक इंसान हैं और किसी के साथ क्रूरता कैसे कर सकते हैं। उनके मुताबिक, इंसान का काम सिर्फ़ प्यार देना है। शरद को पूरी उम्मीद है कि हालात बेहतर होने और नए घर में शिफ़्ट होने के बाद वो अपने चारों पालतू कुत्तों को दोबारा अपने साथ रख पाएंगे। हम भी यही दुआ करते हैं!

‘जोश’ वाले प्रकाश शर्मा का सफ़र

शरद कपूर बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने फिल्मों में लीड रोल से लेकर नेगेटिव और सपोर्टिंग किरदारों तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कोलकाता में जन्मे शरद ने साल 1994 में फिल्म ‘मेरा प्यारा भारत’ से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। हालांकि, उन्हें सबसे ज़्यादा पहचान साल 2000 में आई शाहरुख़ खान की फिल्म ‘जोश’ से मिली। इस फिल्म में उन्होंने प्रकाश शर्मा का किरदार निभाया था, जो शाहरुख़ के किरदार मैक्स का प्रतिद्वंद्वी था। याद है न, उनकी टक्कर कितनी ज़बरदस्त थी? इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर के बेस्ट विलेन अवॉर्ड में नॉमिनेशन भी मिला था।

शरद ‘दस्तक’, ‘तमन्ना’, ‘त्रिशक्ति’, ‘खौफ’, ‘क्योंकि... मैं झूठ नहीं बोलता’, ‘LOC कारगिल’, ‘लक्ष्य’, ‘जानी दुश्मन’, ‘वॉन्टेड’ और ‘जय हो’ जैसी कई बड़ी फिल्मों में भी नज़र आ चुके हैं। हिंदी के अलावा, उन्होंने बंगाली सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है। देखो, इंडस्ट्री में आज ऊपर, कल नीचे, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन अपने सच्चे दोस्तों और वफ़ादार पेट्स का साथ... वो अनमोल है, है ना?