बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का जलवा! जानें कौन-सी फ़िल्में कितनी जल्दी बनीं 500 करोड़ी?

फ़िल्म

3 दिन में ही मचाया धमाल, बनीं 500 करोड़ी सुपरस्टार्स

चलो, सबसे पहले उन फ़िल्मों की बात करते हैं जिन्होंने 500 करोड़ का आंकड़ा सबसे तेज़ी से, मतलब सिर्फ़ तीन दिन में ही पार कर लिया. इस लिस्ट में सबसे ऊपर है अल्लू अर्जुन की एक्शन-थ्रिलर 'पुष्पा 2'! भाईसाहब, 3 घंटे 21 मिनट की ये फ़िल्म जब आई, तो सिनेमाघरों में सिर्फ़ 'पुष्पा' नाम का ही शोर था. तीन दिन में 500 करोड़ कमाकर इसने साबित कर दिया कि अल्लू अर्जुन की धांसू परफॉर्मेंस का कोई तोड़ नहीं!

वहीं, रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' भी कहां पीछे रहने वाली थी? आदित्य धर के शानदार डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म ने भी रिलीज़ के सिर्फ़ तीन दिन में 500 करोड़ का ज़बरदस्त बिज़नेस कर डाला. दर्शकों ने इसे इतना पसंद किया कि क्या ही कहें!

और एसएस राजामौली सर की फ़िल्में, तो मतलब पूछो ही मत! 'बाहुबली 2' हो या 'आरआरआर', उनकी हर फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर जादू ही चलाती है. इन दोनों फ़िल्मों ने भी महज़ तीन दिन में ही 500 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर लिया था. फैंस उनकी अगली फ़िल्म का इंतज़ार तो ऐसे करते हैं जैसे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का!

4 दिन में 500 करोड़ क्लब में एंट्री: 'रामायण' ने भी दिखाया दम!

अब आते हैं उन फ़िल्मों पर जिन्होंने चार दिन में 500 करोड़ का बड़ा आंकड़ा छुआ है. इस लिस्ट में सबसे ताज़ा-ताज़ा नाम है रणबीर कपूर की 'रामायण'! नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म ने अपनी धाक जमा ली है. इसमें साई पल्लवी, यश, अरुण गोविल और लारा दत्ता जैसे बड़े स्टार्स भी हैं और भैया, जनता को ये फ़िल्म बहुत पसंद आ रही है.

यश की 'केजीएफ चैप्टर 2' ने भी आते ही बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा दिया था. चार दिन में ही 500 करोड़ कमाकर उसने दिखा दिया कि 'केजीएफ' का क्रेज़ कितना तगड़ा है.

शाहरुख खान की 'जवान' ने भी चार दिन में ही 500 करोड़ क्लब में एंट्री मारी थी. और कमाल की बात ये है कि शाहरुख को तो इस फ़िल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड भी मिल चुका है, क्या बात है बॉस!

प्रभास की 'कल्की 2898एडी' ने भी सिर्फ़ चार दिन में ही 500 करोड़ का कमाल कर दिखाया था.

5 और 6 दिन में भी 500 करोड़ का जलवा!

थोड़ा और आगे बढ़ें तो, शाहरुख खान की एक और सुपरहिट फ़िल्म 'पठान' ने भी 500 करोड़ का कलेक्शन पांच दिन में पूरा किया था. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन और आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी ये फ़िल्म भी दर्शकों को खूब पसंद आई थी, मानो त्योहार आ गया हो!

और अगर छह दिन की बात करें तो, रजनीकांत की 'जेलर 2' ने ये बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था. नेलसन दिलीपकुमार ने इसे डायरेक्ट किया था, और इसमें विद्या बालन, मिरना मेनन, मोहनलाल, ऋतिक रोशन जैसे दमदार स्टार्स भी थे. रजनीकांत की ये फिल्म अब ओटीटी पर भी रिलीज होने वाली है, मतलब अब घर बैठे पॉपकॉर्न के साथ पार्टी डबल होने वाली है!

तो बताओ बॉस, इन सभी धांसू 500 करोड़ी फ़िल्मों में से आपको सबसे ज़्यादा किसकी परफॉर्मेंस ने इम्प्रेस किया? और कौन सी है आपकी ऑल-टाइम फ़ेवरेट? कमेंट्स में ज़रूर बताना!