टीवी एक्टर अनुज ठाकुर का 33 की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

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टीवी एक्टर अनुज ठाकुर ने 27 अक्टूबर 2026 की सुबह मुंबई में अपने घर पर अंतिम सांस ली। 33 साल के अनुज ठाकुर का निधन सोते समय हुआ। बताया जा रहा है कि उन्हें दौरे पड़े थे। इस खबर ने सभी को चौंका दिया है। हालांकि, उनके जाने की खबर कुछ दिनों बाद सामने आई, जिसके बाद से पूरी टीवी इंडस्ट्री में गहरा मातम पसरा हुआ है।

अनुज ठाकुर, जिन्हें 'धूम मचाओ धूम', 'बंधन सात जन्मों का', 'बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा' और 'महिसागर' जैसे लोकप्रिय शोज़ में उनके काम के लिए जाना जाता था, अचानक हम सबको छोड़कर चले गए। उनके करीबी दोस्त और कास्टिंग डायरेक्टर रुपेश सोनार ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है।

रुपेश सोनार ने अनुज के निधन पर सोशल मीडिया पर अपना दुख साझा किया। उन्होंने लिखा, "अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारे बीच नहीं रहे। तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं थे, बल्कि मेरे छोटे भाई जैसे थे।" रुपेश ने बताया कि उन्होंने और अनुज ने साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई थी। उन्हें अनुज के शुरुआती दिनों का संघर्ष और पूरा सफर याद है, जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने जीवन की अनिश्चितता पर जोर देते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में अनुज का चले जाना दिल तोड़ देने वाला है। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, "भाई, तुम हमेशा यादों में जिंदा रहोगे। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले।"

रुपेश सोनार ने इंडिया टुडे से बातचीत में भी अनुज के निधन से जुड़ी कई बातें बताईं। उन्होंने बताया कि अनुज का परिवार इस अचानक हुए नुकसान से सदमे में है और उन्होंने अपनी निजता बनाए रखने की अपील की है। रुपेश के मुताबिक, अनुज कुछ समय से इंडस्ट्री से दूर थे, लेकिन दोनों दोस्त लगातार संपर्क में थे। अनुज की मौत से लगभग दस दिन पहले ही रुपेश उनसे मिले थे।

रुपेश ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को अनुज को फोन किया था, लेकिन उनके परिवार ने कॉल उठाई और उन्हें उनके निधन की खबर दी। परिवार ने रुपेश को बताया कि अनुज को शायद दौरे पड़े थे और सोते समय ही उनका निधन हो गया। रुपेश ने आगे जानकारी दी कि 27 अक्टूबर की सुबह जब अनुज का अलार्म बजा तो उनकी मां उन्हें देखने गईं, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

इस साल की शुरुआत में भी अनुज को दौरे पड़े थे और वह उसके लिए दवा ले रहे थे। रुपेश ने दुख जताते हुए कहा कि शायद इस बार वह अकेले थे, इसलिए उन्हें बचाया नहीं जा सका। कास्टिंग डायरेक्टर ने यह भी बताया कि अनुज ठाकुर का परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार गया है।

रुपेश सोनार ने अनुज को एक सकारात्मक और खुशमिजाज इंसान बताया। उन्होंने कहा कि उनके लिए अब भी इस नुकसान को स्वीकार करना बेहद मुश्किल हो रहा है। हाल ही में निर्देशक संजय गुप्ता के निधन के बाद अब अनुज ठाकुर के यूं चले जाने से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की एक और लहर दौड़ गई है।

ये खबर वाकई दिल तोड़ देने वाली है, क्या आप भी यही सोच रहे हैं?