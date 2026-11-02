NMACC में नीता अंबानी ने लॉन्च की 'द लाइब्रेरी', इवेंट में सितारों की लगी लाइन!

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नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में अब एक नया ठिकाना जुड़ गया है, जिसका नाम है 'द लाइब्रेरी'! रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक-अध्यक्ष नीता अंबानी ने किताबों, सिनेमा, संस्कृति और बातचीत के इस नए अड्डे का उद्घाटन कर दिया है। NMACC ने तो अपने इंस्टाग्राम पर उद्घाटन की झलकियाँ भी शेयर की हैं और जैसा कि होता है, सबकी नज़र नीता अंबानी की ज्वेलरी पर टिक गई।

इस खास मौके के लिए नीता अंबानी ने 'सोअरिंग स्पिरिट' नाम का एक ब्रोच पहना था, जिसे मशहूर ज्वेलरी आर्टिस्ट वालेस चान ने डिज़ाइन किया है। ये सिर्फ एक ब्रोच नहीं, बल्कि कला का एक शानदार नमूना था! ड्रैगनफ्लाई से प्रेरित ये ब्रोच सपने, आज़ादी और असीम संभावनाओं का प्रतीक बताया जा रहा है। NMACC ने कैप्शन में लिखा कि ये कलाकृति बदलाव, आश्चर्य और नई खोज की खूबसूरती दिखाती है। मतलब ब्रोच पहनना भी एक पूरा स्टेटमेंट है, बॉस!

इवेंट में ईशा अंबानी भी अपने स्टाइलिश अंदाज़ से छा गईं। उन्होंने डेनिम जींस के साथ ब्रोकेड टॉप पहना था, जो एक कूल और क्लासी लुक दे रहा था। कम एक्सेसरीज़ और खुले बालों के साथ ईशा ने अपने आउटफिट के डिज़ाइन को पूरी तरह से उभरने दिया। भई, जब आउटफिट इतना खूबसूरत हो तो ज़्यादा तामझाम की क्या ज़रूरत!

अब बात करें सितारों की, तो इस लॉन्च इवेंट में तो बॉलीवुड का पूरा मेला ही लग गया था! करीना कपूर और सैफ अली खान की रॉयल जोड़ी से लेकर शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत तक, सब अपनी चमक बिखेरने पहुंचे थे। विक्रांत मैसी, राजकुमार राव, फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी, सोनाली कुलकर्णी और वेदिका पिंटो भी इवेंट की शोभा बढ़ा रहे थे।

यहीं नहीं, किम शर्मा, सोहा अली खान, काजोल, न्यासा देवगन, मनीष मल्होत्रा, कुशा कपिला, ओरी और फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा जैसे कई और जानी-मानी हस्तियां भी इस खास मौके पर मौजूद थीं। मतलब कौन नहीं था, ये पूछना ज़्यादा आसान है!

नीता अंबानी ने 'द लाइब्रेरी' की शुरुआत का मकसद बताते हुए कहा कि ये किताबों, बातचीत और अच्छे खाने की जगह होगी। उनका मानना है कि इस पहल से नई पीढ़ी के बीच किताबों और पढ़ने का मज़ा वापस लाया जा सकेगा। उनका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के ज़रिए लोगों को एक साथ लाना है।

तो अब NMACC में सिर्फ फ़िल्में और फैशन नहीं, बल्कि किताबें और ज्ञान भी मिलेगा। ये सही है, क्योंकि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते-करते कभी-कभी किताबों की दुनिया भी देख लेनी चाहिए, है ना?