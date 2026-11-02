ऋतिक रोशन का सबा आजाद के लिए 'उड़ान' वाला प्यार, जन्मदिन पर कहा - तुम हो जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा!

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बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के 40वें जन्मदिन पर, जो 1 नवंबर को था, एक बेहद खास पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने सबा के साथ अपने रिश्ते को बयान करने के लिए एक फ्लाइट का उदाहरण दिया और उनका ये अंदाज़ सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

ऋतिक ने बताया कि जब उनसे सबा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहले तो बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सबा उनके लिए सचमुच 'अनमोल' हैं. लेकिन बार-बार पूछने पर उन्होंने ये दिलचस्प उदाहरण सबके साथ शेयर किया.

ऋतिक का 'उड़ान' वाला प्यार

ऋतिक रोशन ने अपने नोट में लिखा कि अगर मुंबई से किसी दूर की जगह जाने के लिए दो विकल्प हों. पहला है एक सीधी फ्लाइट, जो आसान और सुविधाजनक है. दूसरा विकल्प है आठ अलग-अलग शहरों से होकर गुज़रने वाला रास्ता, जहां हर जगह घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और अगली फ्लाइट छूटने का डर भी लगा रहता है. अब बताओ, कौन भला ऐसे मुश्किल और लंबे रास्ते चुनेगा? पर हमारे ऋतिक भाई ने कहा कि अगर उन्हें सबा के साथ सफर करना हो, तो वह हर बार यही दूसरा मुश्किल रास्ता चुनेंगे!

उन्होंने आगे लिखा कि सबा के साथ जिंदगी का हर मामूली पल, हर इंतज़ार और तय रास्ते से भटकना भी एक रोमांचक सफर में बदल जाता है. अपनी पोस्ट के आखिर में उन्होंने सबा को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि वह ज़िंदगी भर की लंबी यात्राओं और लंबे इंतज़ारों के नाम पर उनके साथ कुछ रोमांचक करना चाहते हैं. सही में, इतनी रोमांटिक बातें, दिल पिघल ही जाए!

जब शुरू हुई थी लव स्टोरी

ऋतिक और सबा के रिश्ते की चर्चा साल 2022 में शुरू हुई थी, जब दोनों को मुंबई में एक साथ देखा गया. उनकी डेटिंग की खबरें सामने आने लगीं. इसके बाद करण जौहर की 50वीं जन्मदिन की पार्टी में दोनों हाथों में हाथ डालकर पहुंचे, जिसे उनके रिश्ते की पहली बड़ी पुष्टि माना गया. तब से ये कपल कई पारिवारिक और सार्वजनिक आयोजनों में साथ ही नज़र आता है.

सबा आज़ाद से पहले, ऋतिक रोशन की शादी सुजैन खान से हुई थी. दोनों ने साल 2000 में शादी की और 2014 में अलग हो गए. उनके दो बेटे हैं – रेहान और रिदान. तलाक के बाद भी ऋतिक और सुजैन मिलकर अपने बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारी निभाते हैं. वहीं, अब सबा के जन्मदिन पर ऋतिक के इस प्यार भरे पोस्ट ने एक बार फिर उनके रिश्ते को चर्चा का विषय बना दिया है. अब आप बताओ, आपका पार्टनर आपके लिए कौन सा रास्ता चुनेगा – सीधा या आठ शहरों वाला?