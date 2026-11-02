शाहिद-मीरा का 'जल्दी बच्चे' वाला मंत्र: सही है या सिर्फ बातें?

मनोरंजन

बॉलीवुड के डैशिंग एक्टर शाहिद कपूर और उनकी वाइफ मीरा राजपूत अपनी लव स्टोरी और फैमिली लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। जहाँ आजकल कई कपल्स करियर और बाकी जिम्मेदारियों के चलते पैरेंट्स बनने का फैसला टाल देते हैं, वहीं शाहिद और मीरा की कहानी जरा हटकर है। उन्होंने काफी कम उम्र में शादी की और जल्दी ही मम्मी-पापा भी बन गए। कमाल की बात ये है कि मीरा कपूर खुद इस कम उम्र में पैरेंट्स बनने के अपने फैसले को जिंदगी का एक खूबसूरत अनुभव मानती हैं, और शाहिद भी खुलकर इसके फायदे गिनाते हैं।

मीरा की कम उम्र में मातृत्व की जर्नी

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की शादी साल 2015 में हुई थी, उस वक्त मीरा सिर्फ 21 साल की थीं। शादी के करीब एक साल बाद ही दोनों अपनी बेटी मिशा के मम्मी-पापा बने। फिर साल 2018 में उनके घर बेटे जैन का जन्म हुआ। अभी हाल ही में मीरा राजपूत ने करीना कपूर खान के शो 'वॉट वीमेन वांट' में अपनी जिंदगी के इस अहम फैसले पर बात की। करीना ने उनसे पूछा था कि क्या वो अपनी जिंदगी के किसी दूसरे पड़ाव पर माँ बनना पसंद करतीं, तो मीरा का जवाब एकदम साफ था – वो इस फैसले को बिल्कुल नहीं बदलना चाहेंगी।

मीरा मानती हैं कि माँ बनने की जिम्मेदारी किसी भी उम्र में मुश्किल होती है। बच्चों की परवरिश के दौरान कई बार पैरेंट्स परेशान और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए महसूस करते हैं। लेकिन मीरा के लिए उस वक्त शाहिद का साथ और उनकी बहनों से मिली सीख ने चीजों को बहुत आसान बना दिया।

कम उम्र में माँ बनने का एक सबसे बड़ा फायदा जो मीरा बताती हैं, वो ये कि जब वो खुद 41 साल की होंगी, तब उनकी बेटी मिशा 21 साल की हो जाएगी। सोचो, जब बाकी लोग अपने बच्चों की परवरिश के शुरुआती दौर में होंगे, तब मीरा अपनी बेटी को एक जवान लड़की के रूप में देख रही होंगी! ये तो फ्यूचर प्लानिंग का हाई-लेवल हो गया बॉस! मीरा को बच्चों के साथ वक्त बिताना बेहद पसंद है और वो उनके साथ एक खास बॉन्ड शेयर करती हैं। वो इस बात पर भी जोर देती हैं कि बच्चों की परवरिश में पति-पत्नी दोनों की बराबर भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इंसान अकेले सारी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता।

शाहिद की 'जल्दी शादी, जल्दी बच्चे' वाली सलाह

सिर्फ मीरा ही नहीं, शाहिद कपूर भी कम उम्र में पैरेंट्स बनने को लेकर अपनी राय रखते हैं। कुछ समय पहले कपिल शर्मा के शो में जब उनसे पूछा गया कि वो अपने छोटे भाई ईशान खट्टर को क्या सलाह देना चाहेंगे, तो शाहिद ने तुरंत 'जल्दी शादी' करने का सुझाव दे डाला। उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद देर से शादी नहीं करना चाहते थे, हालाँकि उनकी शादी 34 साल की उम्र में हुई थी।

शाहिद ने इसके पीछे की एक बड़ी दिलचस्प वजह भी बताई। उनके मुताबिक, बच्चों के साथ बड़े होने के दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें माता-पिता को उनके साथ पूरी एनर्जी के साथ शामिल होना चाहिए, खासकर स्पोर्ट्स और खेलकूद जैसी चीजें। शाहिद का मानना है कि अगर जिंदगी में बहुत देर से बच्चे होते हैं, तो उनके बड़े होने के दौरान उनके साथ इन एक्टिविटीज में हिस्सा लेना मुश्किल हो सकता है। मतलब, खुद भी फिट रहो और बच्चों को भी फिट रखो, क्या बात है!

बच्चे की परवरिश: ज़िम्मेदारियां आधी-आधी

मीरा ने बताया कि उनके घर में बच्चों की जिम्मेदारियां दोनों ने आपस में बांट रखी हैं। शाहिद बच्चों के स्पोर्ट्स और डाइट का पूरा ध्यान रखते हैं, जबकि मीरा होमवर्क, बर्थडे पार्टी की प्लानिंग, क्लासेज और बच्चों के बिहेवियर से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां संभालती हैं। लेकिन हाँ, अगर दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहा हो, तो दूसरे को अकेले ही सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। ये तो सही है, टीम वर्क ही असली खेल है!

शाहिद और मीरा अपनी बेटी मिशा और बेटे जैन के साथ अक्सर टाइम बिताते नजर आते हैं। दोनों बच्चों की परवरिश में अपनी-अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। उनकी बातों से साफ है कि उनके लिए कम उम्र में मम्मी-पापा बनने का सबसे बड़ा फायदा बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना और उनके बड़े होने के हर सफर में साथ रहना है। अब बताओ, क्या आप भी इस 'जल्दी बच्चे' वाले फॉर्मूले पर यकीन करते हो?