शाहरुख खान के 61वें बर्थडे पर फिटनेस सीक्रेट्स: किंग ने छोड़ीं ये 3 सफेद चीजें!

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बॉलीवुड के बादशाह, हमारे अपने शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। सोचो ज़रा, इस उम्र में लोग रिटायरमेंट और आराम की सोचते हैं, लेकिन हमारे किंग खान की फिल्म 'किंग' आ रही है! उनकी फिटनेस और दमदार एक्टिंग देखकर कौन कहेगा कि उनकी उम्र 61 साल है? आज भी पर्दे पर उन्हें देखने के लिए जनता पागल रहती है और हर कोई चाहता है कि यार, ऐसी फिट बॉडी हमें भी मिल जाए।

हर फिल्म के लिए शाहरुख कड़ी मेहनत करते हैं और उसके हिसाब से अपनी बॉडी को शेप देते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो किंग खान कभी नहीं भूलते। अपना फिटनेस रूटीन तो वो कभी स्किप ही नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। और हां, उन्होंने अपनी डाइट से कुछ ऐसी चीजें हटा दी हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए।

वर्कआउट किंग हैं SRK

शाहरुख खान अपने बनाए नियमों के पक्के हैं। वो रोज़ाना एक्सरसाइज़ करते हैं। भले ही देर रात तक शूट क्यों न चला हो, किंग खान उसके बाद भी करीब एक घंटा पसीना बहाते हैं। उनका अपना घर पर ही जिम है, तो वो वेट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो हर दिन करते ही हैं। इसके साथ ही, वो हर दिन अलग-अलग एक्सरसाइज़ भी करते हैं। अपने ट्रेनर की बात मानते हैं और किसी ख़ास रोल के लिए तो एक्स्ट्रा मेहनत कर डालते हैं। भई, ऐसी डेडिकेशन तो हर कोई नहीं दिखा पाता!

सिर्फ बॉडी नहीं, मेंटल पीस भी ज़रूरी

सिर्फ फिट रहना या बॉडी बना लेना ही सब कुछ नहीं होता – शाहरुख खान का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सोचो, अगर आप अंदर से खुश ही नहीं हो, पर बॉडी एकदम फिट है, तो क्या फ़ायदा? सही बात है ना! इसलिए, फिटनेस के साथ दिमाग की शांति पर भी ध्यान देना चाहिए। लाइफ में बैलेंस कितना ज़रूरी है, ये बात तो किंग खान ने पकड़ी हुई है।

सादा खाना, पर असरदार!

किंग खान को फैंसी चीज़ें खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो एकदम सादा खाना खाते हैं। उनकी डेली डाइट में ग्रिल्ड चिकन, स्प्राउट्स, ब्रोकली और थोड़ी दाल ज़रूर होती है। सबसे मज़े की बात तो ये है कि वो दिनभर में सिर्फ दो बार खाना खाते हैं – लंच और डिनर! बीच में स्नैकिंग का तो कोई सीन ही नहीं है। अगर कुछ खाने का मन हुआ भी, तो फल खा लेते हैं। मतलब, नो चिप्स, नो नमकीन। कितनी हिम्मत चाहिए यार ऐसा करने के लिए!

3 सफेद चीजें हैं SRK की दुश्मन!

और हां, ये है सबसे बड़ा सीक्रेट! शाहरुख खान चावल, चीनी और सफेद ब्रेड कभी नहीं खाते हैं। उनका साफ़ कहना है कि जो चीजें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएं, उन्हें छोड़ देना ही बेस्ट है। इन तीनों सफेद चीज़ों से शरीर में फैट और शुगर बढ़ती है, और ये तो हम सब जानते हैं कि अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा, शाहरुख किसी भी तरह की मिठाई नहीं खाते, जंक फूड से दूर रहते हैं और शराब को तो हाथ भी नहीं लगाते। वाह भई वाह, क्या कंट्रोल है!

शाहरुख खान सबको यही सीख देते हैं कि डिसिप्लिन ही आपको बेहतर बनाता है। अगर आप कुछ भी पाना चाहते हो, तो बस कंसिस्टेंसी के साथ उसके पीछे लग जाओ, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। चाहे फिट बॉडी बनानी हो या करियर में टॉप पर जाना हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बताओ, आप कब से शुरू कर रहे हो किंग खान का ये फिटनेस मंत्रा?