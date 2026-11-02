दीवार में छेद, फोन चालू! सोनारिका भदोरिया ने सेट पर पकड़ी घिनौनी हरकत का राज खोला

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टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदोरिया (Sonarika Bhadoria) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनके साथ करियर के शुरुआती दिनों में एक शूटिंग सेट पर कैसी घिनौनी हरकत हुई थी. शूटिंग सेट, चेंजिंग रूम और दीवार के छेद में चालू कैमरा... किसी के लिए भी ये एक बुरे सपने जैसा है और आज भी ऐसी बातें सुनकर दिल दहल जाता है कि कलाकार सेट पर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं. यह घटना तब की है जब सोनारिका अपने मशहूर शो 'महादेव' से पहले 'तुम देना साथ मेरा' के लिए शूट कर रही थीं. उन दिनों जयपान स्टूडियोज में आजकल की तरह वैनिटी वैन का कल्चर नहीं था, बल्कि कलाकारों को सिर्फ लकड़ी के पार्टिशन वाले कमरे ही मिलते थे. सोचिए, ऐसे माहौल में जब प्राइवेसी पहले से ही कम हो, तो किसी की ऐसी घटिया हरकत कितनी डराने वाली हो सकती है.

दीवार के छेद में छिपा फोन और मां की सूझबूझ

सोनारिका ने 'हॉटरफ्लाई' के शो 'द मेल फेमिनिस्ट' में अपनी आपबीती सुनाई. उन्होंने बताया कि जब तक वो करीब 24-25 साल की नहीं हो गईं, उनकी मां हमेशा हर शूट पर उनके साथ रहती थीं. यह तो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि इसी वजह से एक बड़े खतरे से बचा जा सका. एक दिन, जब सोनारिका अपने कमरे में कपड़े बदल रही थीं, तभी दीवार के पास से अचानक 'खटखट' की आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ गिर गई हो. यह आवाज़ उनकी मां के कानों में पड़ते ही उन्हें तुरंत कुछ अजीब लगा, कुछ तो गड़बड़ थी. उनका शक गहराता जा रहा था.

उनकी मां ने देखा कि सामने लकड़ी के तख्ते में एक छोटा सा छेद था और अंदर एक डिब्बा रखा हुआ दिख रहा था. सोनारिका ने बताया, "मम्मी का मन नहीं माना. उन्होंने स्पॉट दादा को बुलाया और मेकअप वाले को बुलाया कि मुझे डाउट आ रहा है, यहां कुछ तो है, आप देखो..." आखिरकार उनकी मां ने खुद खींच-खींचकर उस तख्ते को निकाला.

जब उनकी मां ने उस तख्ते को हटाया, तो वहाँ मौजूद सभी की आँखें फटी की फटी रह गईं. उस जगह पर एक मोबाइल फ़ोन मिला, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उस फ़ोन पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था! बाद में पता चला कि सेट का कोई क्लीनिंग बॉय या मेंटेनेंस का बंदा लड़कियों के कमरों में फ़ोन रख देता था, ताकि जब वो कपड़े बदलें तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए. ये तो हद ही हो गई! ये सोचकर ही गुस्सा आता है कि कोई ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है.

सोनारिका का भयंकर गुस्सा और सबक

इस हरकत का पता चलने के बाद, सेट पर उस लड़के को ढूंढकर लाया गया. सोनारिका ने बताया कि उस वक्त उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था. ऐसे मौके पर किसी का भी गुस्सा फूट पड़ता है, और सोनारिका ने खुद उसे अपने हाथों से सबक सिखाया. उन्होंने इंटरव्यू में कहा, "वो बंदा आया और सिद्धार्थ उसके पापा-प्रोडक्शन वाले तो बाद में उसकी खातिरदारी करते, मैंने जो पटक-पटक के वो मारा है... मतलब मेरी चूड़ियां उस समय मेटल की थीं या क्या थीं, पूरी मुड़-तोड़ के कैसे तो भी हो गईं. ऐसा पेला है ना उसको सच्ची में."

ये घटना दिखाती है कि कैसे कलाकारों को हर जगह सचेत रहना पड़ता है, और उनकी प्राइवेसी पर खतरा हर कदम पर मंडराता रहता है.