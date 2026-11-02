दीपिका का 'भूतिया घर' वाला वीडियो, पर कहानी है हर नई माँ की आधी रात के ब्रेस्ट पंप की!

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दीपिका पादुकोण 19 सितंबर 2026 को दूसरी बार मां बनी थीं, और तब से वह अपनी छोटी बेटी देवी पादुकोण सिंह के साथ इस नए चैप्टर का लुत्फ़ उठा रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मज़ेदार "मीम पोस्ट" शेयर किया, जिसमें उन्होंने नई माताओं की आधी रात वाली रियलिटी को सबके सामने ला दिया। इस वीडियो में दीपिका ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करने के लिए पंप करती दिख रही हैं, और उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को एक फनी लेकिन बहुत ही सटीक ट्विस्ट दिया है।

इस वीडियो में दीपिका ने सफ़ेद कपड़े से अपना पूरा शरीर ढका हुआ है और आँखों पर काला चश्मा लगाया है, मानो वो किसी सीक्रेट मिशन पर हों या फिर नींद से आँखें खोलना ही न चाहती हों! उनकी गोद में ब्रेस्ट पंप वाली एक छोटी सी मशीन दिख रही है, जो आधी रात के सन्नाटे में लगातार एक खास आवाज कर रही है। दीपिका को जो बात सबसे ज़्यादा "हॉन्टेड" लगी, वो थी इसी ब्रेस्ट पंप से आने वाली आवाज। उन्होंने वीडियो के साथ भूतिया घर और आधी रात को ब्रेस्ट पंप से आने वाली आवाज की तुलना की है। सच कहूँ तो, ये आवाज़ वाकई किसी डरावनी जगह जैसा एहसास करा सकती है, खासकर जब आप आधी नींद में हों और कमरे में बस यही मशीन चल रही हो!

दीपिका ने अपनी दूसरी बेटी देवी का स्वागत करीब सवा महीने पहले किया था, जिसके बाद 20 अक्टूबर को उन्होंने पूरी फैमिली की तस्वीर भी शेयर की थी। उनकी बड़ी बेटी, दुआ पादुकोण सिंह, का जन्म 8 सितंबर 2024 को हुआ था, और तब से फैंस इस खूबसूरत परिवार पर प्यार बरसाते आ रहे हैं। दीपिका और रणवीर की शादी नवंबर 2018 में इटली के लेक कोमो में कोंकणी और सिंधी रीति-रिवाजों से हुई थी, और तब से ये कपल बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक है, जिनकी हर अपडेट पर सबकी नज़र रहती है।

एक तरफ फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि दीपिका कब बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी। उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर भी खूब चर्चा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो शाहरुख खान के साथ मुंबई में एक भव्य गाने की शूटिंग करेंगी। फिलहाल, टीम की गतिविधियों के बारे में और जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबरें हैं कि दीपिका जल्द ही इस शूट के लिए लौटेंगी। वहीं दूसरी तरफ, दीपिका अभी अपनी मदरहुड जर्नी के इस सबसे निजी और relatable पल को शेयर कर रही हैं, जिसने साबित कर दिया कि स्टार्स भी हमारी ही तरह आम ज़िंदगी जीते हैं। दीपिका का यह पोस्ट उन सभी माताओं के लिए एक छोटी सी सांत्वना है, जो आधी रात को ऐसे ही "भूतिया" अनुभव से गुज़रती हैं।

तो बताओ, दीपिका के इस "भूतिया घर" वाले एक्सपीरियंस से कौन-कौन सहमत है? क्या आपको भी आधी रात को ऐसी कोई आवाज परेशान करती है?