जियो हॉटस्टार पर ये 5 धांसू हिंदी सीरीज दिमाग घुमा देंगी!

मनोरंजन

जियो हॉटस्टार ने अपनी वेब सीरीज़ से तो मार्केट में बवाल काट रखा है! अगर तुम इस फेस्टिव सीज़न में कुछ धमाकेदार, दिमाग हिला देने वाला देखने की सोच रहे हो, तो ये लिस्ट एकदम तुम्हारे लिए है. क्राइम, एक्शन और थ्रिलर का ऐसा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कि तुम अपनी सीट से हिलने भी नहीं वाले. और हाँ, सबसे धांसू बात, ये सारी की सारी पाँचों सीरीज़ हिंदी में हैं और IMDb पर इनकी रेटिंग भी कमाल की है, मतलब क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं! तो भैया, देर किस बात की, अपनी वॉच लिस्ट में आज ही इनमें से कुछ ऐड कर लो!

स्पेशल ऑप्स: दिमाग का दही करने वाला सस्पेंस

केके मेनन की “स्पेशल ऑप्स” जियो हॉटस्टार की टॉप इंडियन वेब सीरीज़ में से एक है. साल 2001 के दिल्ली संसद हमले पर बनी ये सीरीज़ तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी. केके मेनन ने इसमें हिम्मत सिंह नाम के एक ऑफिसर का रोल निभाया है, जिसे पक्का यकीन है कि हमले में पाँच नहीं, बल्कि छह आरोपी थे. अपने पैसों से वो इस केस की तह तक जाता है. भाई, क्या बताएं, इसे IMDb पर 8.5 की ज़बरदस्त रेटिंग मिली है. ये तो देखने लायक है, बॉस!

नाइट मैनेजर: हॉलीवुड ट्विस्ट के साथ

हॉलीवुड सीरीज़ पर आधारित, “नाइट मैनेजर” में आदित्य रॉय ने लीड रोल में कमाल कर दिया है. कहानी तब शुरू होती है जब आदित्य का किरदार एक लड़की को बचाने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है. सच जानने के लिए वो उसी गैर-कानूनी धंधा करने वाले गैंग का हिस्सा बन जाता है. इसका पहला सीज़न लोगों को इतना पसंद आया कि मेकर्स को दूसरा सीज़न लाना ही पड़ा. IMDb पर इसे 7.6 की अच्छी रेटिंग मिली है. ये भी कम नहीं है!

क्रिमिनल जस्टिस: कोर्टरूम ड्रामा का बाप

साल 2019 में शुरू हुई पंकज त्रिपाठी की “क्रिमिनल जस्टिस” सीरीज़ के तो क्या ही कहने! अब तक इसके चार सीज़न आ चुके हैं, और हर सीज़न में नया केस आता है, पर उसे सुलझाने वाले वकील माधव मिश्रा तो वही हमारे प्यारे पंकज त्रिपाठी ही रहते हैं. पहले सीज़न में विक्रांत मैसी एक विक्टिम बने थे. इस सीरीज़ की खासियत ये है कि ये विक्टिम के मर्डर से लेकर जेल जाने और कोर्टरूम ड्रामा तक सब कुछ दिखाती है, जो इसे सच में खास बनाता है. इसे IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है. सच कहें तो पंकज त्रिपाठी ने इसमें गदर मचा दिया है!

आर्या: एक्शन में सुष्मिता सेन

साल 2020 में सुष्मिता सेन की वेब सीरीज़ “आर्या” की शुरुआत हुई थी. आर्या अपने परिवार के साथ खुश होती है, लेकिन फिर उसके पति की हत्या हो जाती है. इसके बाद उसे एक ऐसा बिज़नेस संभालना पड़ता है जिसे वो बिलकुल नहीं करना चाहती. अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या ड्रग्स के इस दलदल में उतर जाती है. वाह क्या बात है!

लूटेरे: हंसल मेहता का नया धमाका

“स्कैम 1992” जैसी शानदार सीरीज़ बनाने वाले हंसल मेहता की एक और कमाल की पेशकश है “लूटेरे”. इसकी कहानी एक इंडियन कार्गो शिप के हाईजैक होने पर आधारित है. शिप को हाईजैक करके सभी लोगों को बंधक बना लिया जाता है. उस शिप में कुछ ऐसा कंसाइनमेंट होता है जो अगर बाहर आता, तो सब कुछ तबाह हो जाता. इसमें एक्शन इतना धांसू है कि तुमको मज़ा आ जाएगा. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो, और IMDb पर इसकी 7 की रेटिंग है.

तो अब बताओ, इस फेस्टिव सीज़न में तुम इनमें से कौन सी सीरीज़ से अपना दिमाग घुमाने वाले हो? या फिर पहले ही देख चुके हो, तो तुम्हारा फ़ेवरेट कौन सा है?