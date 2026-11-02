अजय देवगन का 'विमल दांव' कोर्ट पहुंचा: पान मसाला ऐड पर FDA से सीधी टक्कर, अब क्या होगा?

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बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने पान मसाला के विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) से मिले लीगल नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अजय, जो अब कोर्ट के अखाड़े में उतर गए हैं। अपनी याचिका में अजय ने FDA के नियमों की संवैधानिक वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका सीधा तर्क है कि किसी विज्ञापन में बतौर एक्टर काम करने के लिए सीधे उन्हें नोटिस भेजना सरासर गलत है। उनकी मानें तो इस मामले में असली कार्रवाई की जिम्मेदारी तो विज्ञापन देने वाली कंपनी और मैन्युफैक्चरर की होनी चाहिए, एक्टर की क्यों?

FDA का रुख और 'इलाइची' का खेल

इस मामले में FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने शुक्रवार को बताया कि जांच पूरी हो चुकी है। और भाईसाब, जांच में साफ-साफ दिख गया है कि अजय देवगन के साथ-साथ शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ ने भी राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है। अब ये मामला अगले हफ्ते जॉइंट कमिश्नर के पास भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया में अधिकारियों के पास गैर-आपराधिक मामलों में लंबी अदालती कार्यवाही के बिना जुर्माना लगाने का अधिकार होता है।

FDA का आरोप है कि ये ‘विमल इलायची’ के विज्ञापन असल में ‘विमल पान मसाला’ का सरोगेट प्रमोशन हैं। महाराष्ट्र में तंबाकू और निकोटीन वाले पान मसाला और गुटखा पर बैन है, फिर भी एक ही ब्रांड नाम, लोगो और डायलॉग के साथ इलायची का विज्ञापन चलाकर प्रतिबंधित प्रोडक्ट का अप्रत्यक्ष प्रचार किया जा रहा है। मतलब, नाम इलायची का, काम पान मसाला का! FDA ने अगस्त 2026 में अजय देवगन के अलावा शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को भी इस विज्ञापन को लेकर शो-कॉज नोटिस जारी किए थे। विभाग ने तीनों एक्टर्स से विज्ञापन में उनकी भूमिका, एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट से जुड़ी जानकारी मांगी थी। साथ ही, विज्ञापन हटाने और आगे ऐसे प्रचार में शामिल न होने का भी निर्देश दिया था।

कोर्ट-कचहरी और अक्षय कुमार का किस्सा

ऐसा नहीं है कि अजय देवगन ही पहले कोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले, विमल उत्पाद बनाने वाली कंपनी PB Agro ने भी अगस्त 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी मांग थी कि महाराष्ट्र FDA के नोटिस रद्द किए जाएं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कह दिया, 'माय लॉर्ड, ये मामला महाराष्ट्र FDA से जुड़ा है, तो सुनवाई भी महाराष्ट्र की अदालत में ही होगी।' और याचिका खारिज कर दी गई।

अब अजय देवगन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है, जहां 4 नवंबर 2026 को उनकी याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच में सुनवाई होने की संभावना है। हालांकि, उनके कोर्ट जाने के बावजूद, FDA की ओर से शुरू की गई कार्रवाई पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगी है। मतलब, कोर्ट अपना काम करेगा और FDA अपना।

विमल के विज्ञापन को लेकर विवाद नया नहीं है। साल 2022 में अक्षय कुमार भी इसमें फंस चुके हैं। विमल इलायची के विज्ञापन में आने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया था। तब अक्षय ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और ऐलान किया कि वह विज्ञापन से अलग हो रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि वह तंबाकू का विज्ञापन नहीं करते और अपनी एंडोर्समेंट फीस एक नेक काम के लिए दान करेंगे। अक्षय के बाहर निकलने के बाद टाइगर श्रॉफ इस कैंपेन से जुड़े, जबकि अजय देवगन और शाहरुख खान आज भी विमल के विज्ञापनों में दिखते रहते हैं।

अजय देवगन की पुरानी 'मन की बात'

अजय देवगन तो कई सालों से विमल के विज्ञापनों से जुड़े हुए हैं। यह रिश्ता काफी पुराना है! साल 2022 में जब उनसे पान मसाला के विज्ञापन को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने इसे अपनी निजी पसंद बताया था। उन्होंने तर्क दिया था कि वह पान मसाला नहीं, बल्कि इलायची का विज्ञापन कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा सवाल भी उठाया था कि अगर कोई उत्पाद गलत या नुकसानदायक है, तो उसे बेचा ही क्यों जा रहा है? सिर्फ विज्ञापन को जिम्मेदार ठहराने के बजाय, ऐसे उत्पादों की बिक्री पर ही रोक लगनी चाहिए। बात तो सही है, आखिर जब जड़ पर ही पाबंदी हो, तो टहनियों को क्यों कोसा जाए? लेकिन FDA की दलील भी अपनी जगह है।

अब देखना ये होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस ‘इलाइची-पान मसाला’ उलझन को कैसे सुलझाता है। क्या अजय देवगन को राहत मिलेगी, या FDA की सख्ती कायम रहेगी? क्या कहते हो, ये 'जुबां केसरी' मामला कहां जाकर ठहरेगा?