टीवी एक्टर अनुज ठाकुर का 30 की उम्र में निधन: हार्ट अटैक से गई जान

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टीवी शो 'बंधन सात जन्मों का' फेम एक्टर अनुज ठाकुर की 30 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनके दोस्त और कास्टिंग डायरेक्टर रूपेश सोनार ने मीडिया से बातचीत में इस दुखद खबर की पुष्टि की है।

यह घटना 30 अक्टूबर की सुबह हुई, जब अनुज घर पर नींद में ही थे और उनकी सांसें थम गईं। उनकी मां जब उन्हें जगाने कमरे में पहुंचीं, तब तक उनका निधन हो चुका था।

रूपेश सोनार ने बताया कि अनुज अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सतर्क रहते थे। उनका रोज का नियम था कि वे सुबह 4:30 बजे उठकर जॉगिंग और एक्सरसाइज करते थे। 30 अक्टूबर की सुबह भी अलार्म बजा, लेकिन अनुज बिस्तर से नहीं उठे। काफी देर तक कोई हलचल न होने पर उनकी मां कमरे में गईं और पाया कि वे अचेत पड़े थे और उनकी सांसें बंद थीं। रूपेश को इस घटना की जानकारी 30 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे एक कॉमन दोस्त के जरिए मिली।

अनुज को याद करते हुए रूपेश ने बताया कि निधन से ठीक 10 दिन पहले ही उनकी अनुज से मुलाकात हुई थी। उस समय अनुज काफी खुश लग रहे थे और एक्टिंग में अपनी वापसी की तैयारी कर रहे थे। वे दोनों मिलकर कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम करने की योजना बना रहे थे। रूपेश और अनुज की पहली मुलाकात साल 2008 में शो 'बंधन सात जन्मों का' के सेट पर हुई थी, जिसके बाद से रूपेश उन्हें अपने छोटे भाई जैसा मानते थे।

अपने करियर में अनुज ठाकुर ने कई मशहूर टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया। उन्हें 'धूम मचाओ धूम', 'बंधन सात जन्मों का', 'बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा' और 'महिसागर' जैसे शोज में निभाए गए किरदारों के लिए जाना जाता है। उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। कुछ समय के ब्रेक के बाद, वे एक बार फिर स्क्रीन पर लौटने के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर रहे थे।

इतनी कम उम्र में एक होनहार कलाकार का यूँ चले जाना वाकई दिल तोड़ने वाला है।