शाह रुख की किंग में बेबो का डबल धमाका, बर्थडे विश के साथ दिया सरप्राइज!

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लंबे समय से चल रही चर्चाओं को अब विराम मिल गया है! अभिनेत्री करीना कपूर खान, सुपरस्टार शाह रुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग' में अहम किरदार में नजर आएंगी। यह बड़ा सरप्राइज शाह रुख के 61वें जन्मदिन, यानी दो नवंबर को सामने आया।

करीना कपूर खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शाह रुख को बर्थडे विश करते हुए एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट ने इशारों-इशारों में बता दिया कि वो 'किंग' फिल्म का हिस्सा होंगी। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, “जन्मदिन मुबारक हो किंग, हमेशा के राज्य शासक, चलो साथ में डांस करते हैं।”

और लो जी, इस 'चलो साथ में डांस करते हैं' से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि करीना फिल्म 'किंग' में आइटम नंबर करती हुई दिखेंगी! वैसे, यह पहली बार नहीं है जब करीना किंग खान के साथ डांस फ्लोर पर आग लगाने वाली हैं। इससे पहले वे उनकी फिल्मों 'डॉन' और 'बिल्लू बारबर' में भी अपने आइटम नंबर्स से सबको झूमने पर मजबूर कर चुकी हैं। बतौर अभिनेत्री भी करीना शाह रुख के साथ 'अशोका', 'कभी खुशी कभी गम' और 'रा.वन' जैसी फिल्मों में अहम भूमिका निभा चुकी हैं।

निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म को लेकर फैंस में अभी से जबरदस्त क्रेज है। 'किंग' 24 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के खास मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब बेबो आइटम नंबर करेंगी, तो वैसे भी थिएटर में सीट मिलना मुश्किल होने वाला है, है ना?