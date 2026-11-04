सैफ अली खान का गंजा हैलोवीन लुक, वीडियो देख आप भी कहेंगे, "भाई, ये क्या कर दिया!"

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सैफ अली खान अपने इंस्टाग्राम डेब्यू के बाद से तो छाए हुए हैं! आए दिन कुछ न कुछ मज़ेदार पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने हैलोवीन लुक का एक वीडियो शेयर किया, जिसे देख सोशल मीडिया पर हंसी का तूफान आ गया है. इस वीडियो में सैफ पहले तो गंजे नज़र आते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अचानक अपने सिर से वो 'नकली' मेकअप नोचकर हटा देते हैं.

मानो या न मानो, इस प्रोस्थेटिक मेकअप को हटाते ही उनके असली बाल दिखने लगते हैं और वहाँ मौजूद हर कोई ठहाके लगाकर हंसने लगता है. देखने में ये पूरा नज़ारा इतना फनी लग रहा था कि आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. इस वीडियो को शेयर करते हुए सैफ ने अपने कैप्शन में लिखा, "यहां सब अपने हैलोवीन लुक्स के बारे में पोस्ट कर रहे हैं और मैं बस मंडे से निपट रहा हूं। मेरा तो मन कर रहा है कि अपने बाल ही नोच लूं!" भाई, मंडे का असर इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए था!

सैफ सिर्फ हैलोवीन तक ही नहीं रुके, वो लगातार अपने फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ की झलक दिखाते रहते हैं. जल्द ही वो अपनी बेगम करीना कपूर खान के साथ 'कॉफी विद करण' में भी जलवे बिखेरते नज़र आएंगे. ये दूसरी बार होगा जब ये कपल साथ में शो पर आएगा और इसका प्रोमो भी खूब वायरल हो रहा है.

इससे पहले भी सैफ, जो एक संगीत प्रेमी अभिनेता हैं, उन्होंने गिटार बजाते हुए अपनी बालकनी में जैमिंग सेशन का एक वीडियो शेयर किया था, जहाँ वो पीले रंग का इलेक्ट्रिक गिटार बजाते दिखे. उनके साथ दूसरे संगीतकार भी ड्रम और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे. इसके अलावा, उन्होंने अपनी पत्नी करीना कपूर खान और बेटे तैमूर अली खान के साथ अपनी ट्रिप की कई पुरानी तस्वीरें भी शेयर की थीं. तो क्या कह रहे हो, सैफ का ये नया 'गंजा' अवतार आपको कैसा लगा?